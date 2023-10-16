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  3. Тодор Скримов дебютира с 13 точки и победа за Динамо ЛО

Тодор Скримов дебютира с 13 точки и победа за Динамо ЛО

  • 16 окт 2023 | 11:07
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Тодор Скримов дебютира с 13 точки и победа за Динамо ЛО

Бившият национал Тодор Скримов дебютира за новия се клуб Динамо ЛО (Сосновий Бор) по изключително успешен начин.

33-годишният посрещач игра цял мач и помогна на Динамо ЛО да обърне бившия си отбор Енисей (Красноярск) с 3:1 (20:25, 25:23, 25:16, 26:24) в мач от първия кръг на Суперлигата на Русия.

Скримов заби 13 точки (72% ефективност в атака - +4) и стана вторият най-резултатен играч на Динамо.

Диагоналът Сергей Пирайнен бе над всички с 20 точки (2 блока, 53% ефективност в атака - +7).

Севмьон Дмитриев бе най-резултатен за Енисей с 19 точки (3 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака, 32% перфектно и 54% позитивно посрещане - +7).

Роман Мурашко добави още 16 точки (2 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака - +7).

В следващия втори кръг Динамо-ЛО е домакин на Нефтяник (Оренбург) на 21 октомври.

Енисей гостува на АСК в Нижни Новгород.

ДИНАМО-ЛО (СОСНОВИЙ БОР) - ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) 3:1 (20:25, 25:23, 25:16, 26:24)

ДИНАМО-ЛО: Константин Тюшкевич 3, Сергей Пирайнен 20, ТОДОР СКРИМОВ 13, Денис Бирюков 4, Артьом Довган 9, Фанур Каюмов 8 - Владимир Шишкин-либеро (Никита Борчиков, Назар литвиненко, Денис Шенкел 4)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН

ЕНИСЕЙ: Максим Крескин 5, роман Мурашко 16, Семьон Дмитриев 19, Кирил Урсов 11, Сергей Бусел 5, Игор Филипов 5 - Александър Янутов-либеро (Константин Осипов, Денис Голубьов-либеро, Виталей Фетцов 1, Никита Кухно) 

Старши треньор: ЮРИЙ МАРИНИН.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ДИНАМО-ЛО - ЕНИСЕЙ 3:! - ТУК!!!

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