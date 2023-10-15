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  3. Симеон Николов: Николай Желязков работи за нас ден и нощ

Симеон Николов: Николай Желязков работи за нас ден и нощ

  • 15 окт 2023 | 23:07
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Волейболистите на Левски София спечелиха Money + Волейболна Суперкупа Бургас 2023.

“Сините”, водени от Николай Желязков, надиграха Хебър (Пазарджик) с 3:2 (30:28, 25:22, 17:25, 23:25, 15:13) във финала в зала “Младост.

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“Един много емоционален мач, който спечелихме. Радваме се, че отборът показа характер. Знаехме, за да ги бием, ни трябва много силен сервис. На Венислав Антов и Владимир Гърков им влезе сервиса и това ни помогна”, заяви 16-годишният разпределител Симеон Николов, който имаше огромна заслуга за успеха на Левски.

“Ще си починем малко, и после пак почваме да тренираме. Тази година имаме и мачове в Европа. От националния отбор научих много. Това, че бях в Китай ми помогна много. Благодарен съм на Пламен Константинов ме избра. Николай Желязков е много амбициозен треньор. Той иска да победим толкова много, колкото и ние. Николай Желязков върши много добра работа с нас. Ден и нощ той работи за нас”, добави Мони Николов..

СНИМКИ: www.nvl.bg / Startphoto.bg

Снимки: Startphoto

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