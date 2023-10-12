Известни са финалите на Държавното отборно първенство за мъже и жени

ТК "НСА", гр.София срещу ТК "Диана", гр.София при мъжете и ТК "Дема", гр.София срещу ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София при жените се класираха финалите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. В състезанието участват 39 мъжки и 30 женски отбора. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Локомотив". Първенството е с награден фонд 10 хиляди лева.
Днес се изиграха четвъртфиналите и полуфиналите при мъжете и полуфиналите при жените.
Мъже, 1/4-финали:
ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „Про спорт" 1, гр.София 2:0
Симон-Антони Иванов – Крум Савов 6:1, 6:2
Михаил Иванов – Виктор Миланов 6:0, 6:1
ТК „НСА" 1, гр.София – ТК „Локомотив 1929" 1, София 2:0
Габриел Донев – Никола Колячев 6:0, 6:3
Пламен Милушев – Мартин Димитров 1:6, 7:5, 6:2
ТК „Диана" 2, гр.София – ТК „НСА" 2, гр.София 2:1
Симеон Терзиев – Марио Радев 6:3, 6:4
Христиан Биджев – Александър Темов 3:6, 2:6
Терзиев/Бачев – Радев/Темов 6:2, 6:1
ТК „Локо 98" 1, гр.Пловдив – ТК „Некст Про" 1, Пловдив 2:1
Янаки Милев – Ерик Владимиров 6:0, 6:0
Светозар Тодоров – Георги Ганчев 0:6, 2:6
Милев/Шефкедов – Владимиров/Ганчев 6:2, 6:3
Мъже, 1/2-финали:
ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „НСА" 1, гр.София 0:2
Симон-Антони Иванов – Габриел Донев 1:6, 3:6
Михаил Иванов – Пламен Милушев 0:6, 2:6
ТК „Диана" 2, гр.София – ТК „Локо 98" 1, гр.Пловдив 1:2
Симеон Терзиев – Янаки Милев 2:6, 2:6
Тед Бачев – Светозар Тодоров 6:4, 6:0
Бачев/Терзиев – Милев/Шефкедов 6:2, 4:6, 10-4
Жени, 1/2-финали:
ТК „Дема" 3, гр.София – ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив 2:0
Денислава Глушкова – Изабел Кузманов 7:6(5), 6:3
Джулия Терзийска – Зиновия Ванева 5:7, 6:3, 6:2
ТК „Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК „Супер Спорт" 2, гр.Варна 2:0
Лидия Енчева – Естела Иванова 6:2, 6:0
Галена Кръстенова – Елизабет Данаилова 6:4, 1:6, 7:5