Известни са финалите на Държавното отборно първенство за мъже и жени

ТК "НСА", гр.София срещу ТК "Диана", гр.София при мъжете и ТК "Дема", гр.София срещу ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София при жените се класираха финалите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. В състезанието участват 39 мъжки и 30 женски отбора. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Локомотив". Първенството е с награден фонд 10 хиляди лева.

Днес се изиграха четвъртфиналите и полуфиналите при мъжете и полуфиналите при жените.

Мъже, 1/4-финали:

ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „Про спорт" 1, гр.София 2:0

Симон-Антони Иванов – Крум Савов 6:1, 6:2

Михаил Иванов – Виктор Миланов 6:0, 6:1

ТК „НСА" 1, гр.София – ТК „Локомотив 1929" 1, София 2:0

Габриел Донев – Никола Колячев 6:0, 6:3

Пламен Милушев – Мартин Димитров 1:6, 7:5, 6:2

ТК „Диана" 2, гр.София – ТК „НСА" 2, гр.София 2:1

Симеон Терзиев – Марио Радев 6:3, 6:4

Христиан Биджев – Александър Темов 3:6, 2:6

Терзиев/Бачев – Радев/Темов 6:2, 6:1

ТК „Локо 98" 1, гр.Пловдив – ТК „Некст Про" 1, Пловдив 2:1

Янаки Милев – Ерик Владимиров 6:0, 6:0

Светозар Тодоров – Георги Ганчев 0:6, 2:6

Милев/Шефкедов – Владимиров/Ганчев 6:2, 6:3

Мъже, 1/2-финали:

ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „НСА" 1, гр.София 0:2

Симон-Антони Иванов – Габриел Донев 1:6, 3:6

Михаил Иванов – Пламен Милушев 0:6, 2:6

ТК „Диана" 2, гр.София – ТК „Локо 98" 1, гр.Пловдив 1:2

Симеон Терзиев – Янаки Милев 2:6, 2:6

Тед Бачев – Светозар Тодоров 6:4, 6:0

Бачев/Терзиев – Милев/Шефкедов 6:2, 4:6, 10-4

Жени, 1/2-финали:

ТК „Дема" 3, гр.София – ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив 2:0

Денислава Глушкова – Изабел Кузманов 7:6(5), 6:3

Джулия Терзийска – Зиновия Ванева 5:7, 6:3, 6:2

ТК „Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК „Супер Спорт" 2, гр.Варна 2:0

Лидия Енчева – Естела Иванова 6:2, 6:0

Галена Кръстенова – Елизабет Данаилова 6:4, 1:6, 7:5