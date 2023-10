Солидно представяне за българите в етап 1 на Balkan Offroad Rallye 2023

Първият пълноразмерен състезателен ден на Balkan Offroad Rallye 2023 предложи 137 състезателни километри в региона на Сигишоара, с бързи черни пътища и технични горски и планински отсечки за крос-кънтри категорията. Надпреварата Balkan Extreme пък, предложи наполовина по-късо трасе, но осеяно с тежки и коварни препятствия за преодоляване.

При автомобилите, екипажът Дончо Цанев и Зорница Тодорова (Suzuki) се представи изключително добре със заднозадвижваната си машина. Българите финишираха втори за деня, отстъпвайки етапната победа на ветерана от „Дакар“ и редица рали-рейд надпревари Мирослав Заплетал от Чехия с Ford F-150 и навигатор Марек Сикора. Разликата между двата тима е по-малко от 5 минути, а третото място бе заето от белгийците Винсент Вронинкс и Дейв Бергманс с Nissan.

След излизане на генералното класиране при SSV, събрало времената от пролога и първия етап, Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов са лидери в генералното, с 4:22 минути аванс пред Залескас и Бубинас. Второто място е за Томас Залескас и Аидас Бубинас от Литва (Can Am). Дневният подиум допълниха Золтан Гарамвоелги и Алберт Хорн от Унгария (Can Am).

4 български екипажа стартираха в Balkan Offroad Rallye 2023

Не толкова добре се развиха нещата за другите ни два екипажа при бъгитата. Константин Чолаков и Ивайло Жеков пропуснаха две виртуални контроли и в крайна сметка финишираха с 21 минути пасив на 10-о място. Още по-сериозно бе изоставането на Димитър Чолаков и Стоян Стоянов, които записаха над 38 минути пасив, част от тях – също заради наказания.

При мотоциклетистите, най-бърз в първия етап на Balkan Offroad Rallye 2023 бе белгиецът Гюнтер Санен с Husqvarna, а в класа на ATV-четириколките етапната победа взе германецът Алберт Хомел с Can Am. В екстремният клас за 4х4 прототипи миналогодишният победител Хардо Мере от Естония отново зададе темпото, надделявайки над сънародника си Тарво Класимае.

Етап 2 на Balkan Offroad Rallye 2023 отново ще бъде в околностите на Сигишоара, като в менюто за деня са заложени 210 километра, от които близо 167 ще са срещу хронометъра.