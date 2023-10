4 български екипажа стартираха в Balkan Offroad Rallye 2023

С кратък 37-километров пролог вчера беше даден стартът на Balkan Offroad Rallye 2023. Международната оф-роуд надпревара, която 9 години се провеждаше на територията на България, за втори пореден път ще е по трансилванските терени на съседна Румъния.

Организаторът на елитната авто-мото надпревара Александър Ковачев и международният му екип от RBI Sport са подготвили вълнуващ маршрут с дължина от над 1400 километра, като над 1000 от тях ще са срещу хронометъра. Етапите ще бъдат преодолявани в продължение на 5 дни, плюс един предварителен – гореспоменатият пролог, служещ за „подгряване“ на екипажите преди същинската част на приключението.

Извън българското ядро на организацията, сред над 100-те състезателни машини от цяла Европа и отвъд, традиционно ще видим и родно състезателно участие. Тази година страната ни е представена от 4 екипажа – три в класа на SSV-бъгитата и един при крос-кънтри автомобилите.

Дончо Цанев и Зорница Тодорова (Suzuki Proto) се завръщат в Румъния в опит да дублират титлата си при автомобилите от миналогодишното издание на Balkan Offroad Rallye. Двамата вече дават заявка за нов успех, като в пролога на надпреварата вчера се класираха на трето място.

Солидно е присъствието на родни тимове в класа на SSV-бъгитата. Дебютиращия в маратона Мурат Капаноглу (Can Am), навигиран от Александър Трендафилов, също даде заявка за призово класиране, като успя да финишира трети в пролога.

За втори път с компактна състезателна машина ще видим и шампионите с автомобил от 2018 година Константин Чолаков и Ивайло Жеков (Can Am). По стъпките на баща си тръгва и Димитър Чолаков, който дебютира в Balkan Offroad с бъги Can Am и с ко-пилот Стоян Стоянов.

Първият пълноразмерен състезателен ден на Balkan Offroad Rallye 2023 ще предложи 137 състезателни километри, с бързи черни пътища и технични горски и планински отсечки за крос-кънтри категорията. Надпреварата Balkan Extreme пък, ще предложи наполовина по-късо трасе, но осеяно с тежки и коварни препятствия за преодоляване.

