Купата на държавния шампионат по гребане при мъжете бе спечелена от Локомотив (Русе)

Купата на държавния шампионат по гребане при мъжете бе спечелена от гребен клуб Локомотив (Русе) след много тренировки, отборен дух и невероятна подкрепа и всеотдайност от ветераните. Преди да стигне до нея, клубът извоювахме:

Първо място:

М2- -Лазар Пенев и Николай Желязков;

LM1x-Станислав Григоров;

М4х – Лазар Пенев, Георги Ганчев, Станислав Григоров, Юлиян Лазаров;

LM2x – Станислав Григоров и Георги Ганчев;

Второ място:

LM4- – Георги Ганчев, Даниел Дудев, Юлиян Лазаров и Николай Димитров;

М4+ -Станимир Халаджов, Лазар Пенев, Виктор Халаджов, Петър Андонов и рулеви Илиян Цветанов;

LM1x – Юлиян Лазаров;

М2+ -Станимир Халаджов, Николай Желязков и рулеви Илиян Цветанов;

Четвърто място:

LM2- -Николай Димитров и Даниел Дудев;

Пето място:

М1х – Мартин Георгиев;

LM2x -Илиян Цветанов и Николай Димитров;

Шесто място:

М4+ -Николай Игнатов, Светослав Войчев, Христомир Колев, Велизар Попов и рулеви Кристиан Иванов;

М4- -Николай Желязков, Петър Андонов, Станимир Халаджов и Виктор Халаджов;

М8+ -Мартин Георгиев, Велизар Попов, Даниел Дудев, Николай Игнатов, Виктор Халаджов, Светослав Войчев, Христомир Колев, Петър Андонов и рулеви Илиян Цветанов;

Седмо място:

М2х -Светослав Войчев и Христомир Колев;

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