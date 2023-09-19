Над 3 500 изгледаха стартовете от Гран При Перник

На мотополигон „Перник“ край Големо Бучино пред над 3 500 зрители завърши 5-ият кръг от Републиканския ни шампионат по мотокрос Гран При Перник.

Поредните си победи през сезона записаха Майкъл Иванов от „АИТ рейсинг тийм“ (МХ 1), Григор Царев от „Джи ар си моторспорт 2020“ (МХ), Георги Иванов от „Ридо Самоков“ (МХ 250), Венцислав Тошев от „Мото спорт Варна“ (МХ 2 и Junior), Веселин Малинов от „Киппен МХ рейсинг тийм“ (МХ Сеньор), Веселин Маринов от „Бургас мото“ (Сеньори над 55), Радостин Присадов от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ (МХ 50), Георги Илиев от „Мотос спорт Варна“ (МХ 65) и Георги Гинов от „Мото спорт Варна“ (МХ 85). Призьорите получиха наградите си под формата на традиционния за Перник винкел, а организаторите проведоха и много игри с награди за публиката.

Следващият кръг от шампионата е този уикенд в Севлиево.

Резултати от Гран При Перник 2023:



МХ 50

1. Радостин Присадов - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ – 47 т.

2. Георги Георгиев - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ – 47

3. Калоян Трайков - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40



МХ 65

1. Георги Илиев - „Мото спорт Варна“ – 46 т.

2. Павел Марков – „Ридо Самоков“ - 40

3. Николай Мутафчиев - „Панчо рейсинг тийм“ - 39



МХ 85

1. Георги Гинов - „Мото спорт Варна“ – 50 т.

2. Калоян Руменов – „Кабаиф рейсинг“ - 42

3. Марио Георгиев - „Ябланица МХ“ - 40



МХ 2 Junior

1. Венцислав Тошев - „Мото спорт Варна“ – 50 т.

2. Дани Цанков - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 44

3. Данаил Стефанов - „Ябланица МХ“ - 40



МХ 2

1. Венцислав Тошев - „Мото спорт Варна“ – 50 т.

2. Николай Малинов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 42

3. Дани Цанков - „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 40



МХ 1

1. Майкъл Иванов - „АИТ рейсинг тийм“ – 50 т.

2. Жулиан Георгиев – „Александър моторспорт - 44

3. Георги Георгиев - „НСА моторспорт - 40



МХ 250

1. Георги Иванов – „Ридо Самоков" – 50 т.

2. Панчо Панев – „Тийм Масар“ - 44

3. Тончо Леков – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 38



МХ

1. Григор Царев – „Джи ар си моторспорт“ – 50 т.

2. Венислав Драгомиров – „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 44

3. Кольо Карастоянов - „НСА моторспорт“ - 40



МХS

1. Веселин Малинов - „Киппен МХ рейсинг тийм“ – 50 т.

2. Янко Зоков – „АИТ рейсинг тийм“ – 44

3. Васил Стоянов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 40



MXS +55

1. Веселин Маринов – „Бургас мото“ – 47 т.

2. Захари Томов – „Тийм Боянов моторспорт 777“ - 47

3. Кольо Ковачев – „Троян моторспорт 01“ - 40