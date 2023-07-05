Българин ще ръководи финала на Балканското първенство по волейбол за девойки до 17 години

Българският съдия Николай Николов ще ръководи финала на Балканското първенство по волейбол за девойки до 17 години. Шампионатът се провежда във Върнячка баня, Сърбия. Мачът, който ще определи шампиона, ще се играе днес (5 юли) от 19:00 часа. В спор за първото място излизат отборите на Турция и Гърция.

Николов ще бъде първи съдия на срещата. Роденият в София рефер вече получи един наряд на мач между тези две страни, но в груповата фаза. Там те стигнаха до тайбрек, а Гърция стигна до победата с 3:2. Тогава Николай Николов бе втори съдия, пише официалният сайт на Българската федерация по волейбол.

Българският национален отбор, воден от селекционера Владислав Тодоров, играе срещу домакина Сърбия в опит да стигне до бронзовите медали.