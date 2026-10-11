Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

  • 11 окт 2026 | 09:00
  • 208
  • 0

Шампионите на България от Левски София завършиха турнира „Мемориал Великана“, а заедно с това и предсезонните контроли с победа.

В Нови Сад „сините“ се наложиха с 3:1 (25:15, 23:25, 25:21, 25:23) над словенския КРКА (Новo Место).

В този спаринг Николай Желязков даде почивка на капитана Тодор Скримов, разпределителя Антон Станчев и либерото Димитър Добрев. Вместо тях играха Мартин Татаров, Петко Петков и Ивайло Донов.

Най-резултатен в последната контрола стана новото попълнение Светослав Иванов с 20 точки (1 ас, 1 блок).

Кристиян Титрийски добави 15 точки (2 аса). Лазар Бучков приключи с 11 точки (2 блока), Мартин Татаров с 10 точки, а рожденникът Димитър Пейчинов, който навърши 18 години – със 7 точки (3 блока).

В Нови Сад Левски стартира със загуба 1:3 от черногорския Будва, а след това спечели с 3:0 срещу сръбските домакини от Войводина. Така „сините“ финишираха втори в турнира след Будва.

Посрещачът Скримов и центърът Бучков попаднаха в идеалния отбор.

В първия си мач от новия сезон момчетата на Желязков се изправят в зала „Левски София“ срещу Локомотив Авиа в полуфинал от турнира за Суперкупата на България на 17 октомври от 16,30 часа

Левски София ни вдигна трофея в последните 3 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда

В зала „Борис Гюдеров“ в Перник беше дадено началото на 26-ото издание на мемориалния турнир в памет на волейболната легенда

  • 9 окт 2026 | 20:54
  • 2134
  • 1
Нефтохимик спечели и втората проверка с Берое

Нефтохимик спечели и втората проверка с Берое

  • 9 окт 2026 | 20:09
  • 1365
  • 2
Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

Кристиян Алексов и Георги Сеганов с победа за ИББ за Купата на Турция

  • 9 окт 2026 | 19:53
  • 1509
  • 0
Металург с победен старт на Купа "Борис Гюдеров"

Металург с победен старт на Купа "Борис Гюдеров"

  • 9 окт 2026 | 19:40
  • 1588
  • 4
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 12782
  • 20
За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

За първи път: Два тима от Перник на мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

  • 9 окт 2026 | 18:04
  • 1481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 3820
  • 17
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 2827
  • 33
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 3064
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 4423
  • 0
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 37097
  • 97
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 14027
  • 4