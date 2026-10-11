Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

Шампионите на България от Левски София завършиха турнира „Мемориал Великана“, а заедно с това и предсезонните контроли с победа.

В Нови Сад „сините“ се наложиха с 3:1 (25:15, 23:25, 25:21, 25:23) над словенския КРКА (Новo Место).

В този спаринг Николай Желязков даде почивка на капитана Тодор Скримов, разпределителя Антон Станчев и либерото Димитър Добрев. Вместо тях играха Мартин Татаров, Петко Петков и Ивайло Донов.

Най-резултатен в последната контрола стана новото попълнение Светослав Иванов с 20 точки (1 ас, 1 блок).

Кристиян Титрийски добави 15 точки (2 аса). Лазар Бучков приключи с 11 точки (2 блока), Мартин Татаров с 10 точки, а рожденникът Димитър Пейчинов, който навърши 18 години – със 7 точки (3 блока).

В Нови Сад Левски стартира със загуба 1:3 от черногорския Будва, а след това спечели с 3:0 срещу сръбските домакини от Войводина. Така „сините“ финишираха втори в турнира след Будва.

Посрещачът Скримов и центърът Бучков попаднаха в идеалния отбор.

В първия си мач от новия сезон момчетата на Желязков се изправят в зала „Левски София“ срещу Локомотив Авиа в полуфинал от турнира за Суперкупата на България на 17 октомври от 16,30 часа

Левски София ни вдигна трофея в последните 3 години.

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