Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

  • 11 окт 2026 | 09:38
  • 703
  • 0
Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

Националът Георги Татаров и тимът на Алианц (Милано) се класираха на финал на престижния турнир "Йези Къп". Воденият от Гийермо Фаласка тим се наложи над Олимпиакос Пирея с Мартин Атанасов в състава с 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал на четвъртото издание на надпреварата.

В битката за трофея Милано среща Алекс и Симеон Николови и Кучине Лубе Чивитанова.

Георги Татаров се разписа с 12 точки. Най-резултатен бе Базил Дермо с 27 точки. За съперника Мартин Атанасов реализира 3 точки. Джейк Хейнс записа 19 точки.

Утре (11 октомври), от 19:00 ч. б.в. е големият финал. От 16:00 ч. б.в. е малкият финал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка на финал на Bogdanka Volley Cup

Алекс Грозданов и Богданка на финал на Bogdanka Volley Cup

  • 11 окт 2026 | 09:26
  • 643
  • 0
Алекс Николов: Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме

Алекс Николов: Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме

  • 11 окт 2026 | 09:09
  • 341
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

  • 11 окт 2026 | 09:05
  • 477
  • 0
Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

Шампионът Левски София завърши с победи в контролите

  • 11 окт 2026 | 09:00
  • 560
  • 1
Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

Денислав Бърдаров заби 25 точки и блесна като MVP, Халкбанк спечели бронза на турнир в Гданск

  • 11 окт 2026 | 08:13
  • 2764
  • 0
Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

  • 11 окт 2026 | 08:02
  • 3647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 5950
  • 36
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 4412
  • 52
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 5085
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 6491
  • 4
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 42270
  • 105
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 18616
  • 4