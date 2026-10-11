Георги Татаров и Милано на финал на "Йези Волей Къп"

Националът Георги Татаров и тимът на Алианц (Милано) се класираха на финал на престижния турнир "Йези Къп". Воденият от Гийермо Фаласка тим се наложи над Олимпиакос Пирея с Мартин Атанасов в състава с 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал на четвъртото издание на надпреварата.

В битката за трофея Милано среща Алекс и Симеон Николови и Кучине Лубе Чивитанова.

Георги Татаров се разписа с 12 точки. Най-резултатен бе Базил Дермо с 27 точки. За съперника Мартин Атанасов реализира 3 точки. Джейк Хейнс записа 19 точки.

Утре (11 октомври), от 19:00 ч. б.в. е големият финал. От 16:00 ч. б.в. е малкият финал.

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