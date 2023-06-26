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  3. TSM може да се завърне с гръмки трансфери

TSM може да се завърне с гръмки трансфери

  • 26 юни 2023 | 19:01
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TSM може да се завърне с гръмки трансфери

Северноамериканската организация за електронни спортове - TSM, от доста време обмисля завръщане в CounterStrike. Отборът сподели на няколко пъти, че ще се завръща, но никога не обяви официален интерес към някой играч. 

Ще смени ли TSM заглавията
Ще смени ли TSM заглавията

Според френската медия, свързана със заглавието обаче, доста играчи от най-висок калибър са имали разговори с големия клуб. Сред тах са Питър "⁠dupreeh⁠" Размусен, Одрис "⁠JACKZ⁠" Юг, Флориан "⁠syrsoN⁠" Рище и треньорът Реми "⁠XTQZZZ⁠" Коням. Още все пак нищо не е обявено, но се предполага именно тези звезди да станат част от бъдещия състав.

Снимка: HLTV

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