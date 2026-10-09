Здравец "Hylissang" Гълъбов: Планът ми засега е стрийминг

Българската икона в League of Legends - Здравец "Hylissang" Гълъбов, се завърна към стрийминг заниманията си след повече от година отсъствие. В първото си излъчване на живо от дълго време родният ветеран разказа за живота си извън професионалния League of Legends и сподели, че възнамерява да стриймва по-често.
През последните месеци той се е посветил на семейството си, станал е баща и в момента се подготвя да вземе шофьорска книжка. "Нека видим как ще се развие стриймингът. Това е планът ми засега", заяви Hylissang. Българинът призна, че паузата му е била приятна и че е прекарал време в World of Warcraft и други игри. Засега няма ясни индикации, че обмисля завръщане към професионалните състезания.
Последният му период на активната сцена беше с Team Vitality. С три европейски титли и участие във финал на световно първенство зад гърба си, легендата на българските електронни спортове засега предпочита да се наслаждава на играта без напрежението на професионалната сцена.