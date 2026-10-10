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11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 10 окт 2026 | 13:51
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11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Спартак (Варна). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига.

БОТЕВ (ВРАЦА) - СПАРТАК (ВАРНА) 0:0

Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 25. Александър Бучков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 97. Владислав Найденов

Спартак (Варна): 23. Пламен Илиев, 5. Димо Кръстев, 6. Рикардо Соуса, 10. Жота Лопеш, 11. Бубакар Хане, 19, Самуел Майор, 29. Закария Тиндано, 44. Ангел Грънчов, 76. Давид Валверде, 77. Антон Иванов, 90. Чидера Окох

Начало: 15:00 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: "Христо Ботев", Враца

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