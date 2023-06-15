Известни са четвъртфиналистите на Държавното по тенис до 18 г. "Амбинор“

На кортовете на ТК "Левски", гр.София се изиграха последната част от 1/16-финалите и всички 1/8-финали на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 год."Амбинор".

Юноши, 1/16-финали:

Ивайло Михалев (ТК "Спорт Палас", гр.Сливен) – Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 7:5

Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София) – Александър Малинов (ТК "Малееви", гр.София) 6:1, 6:1

№3 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Борис Борисов (ТК "Дема", гр.София) 6:0, 6:1

Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) – №6 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 7:6(2), 6:0

Юноши, 1/8-финали:

№1 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Самуил Пешев (ТК "Диана", гр.София) 6:1, 6:1

Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – №8 Димитър Чилов (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 4:6, 7:5, 6:2

№4 Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София) –Петър Йорданов (ТК "Шуменец", Шумен) 7:5, 6:1

Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Росен Петров (ТК "Диана", гр.София) 3:6, 7:6(7), 6:4

№5 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр.София) – Ивайло Михалев (ТК "Спорт Палас", гр.Сливен) 6:1, 6:1

№3 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София) 6:2, 6:3

Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград) 6:7(1), 6:1, 6:3

№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) –Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:2, 4:6, 6:0

Юноши, 1/4-финали:

№1 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)

№4 Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София) –Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново)

№5 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр. София) – №3 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит", гр.Варна)

№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) –Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София)

Девойки, 1/16-финали:

Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – №1 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) 2:6, 6:2, 7:5

Александра Габровска (ТК "Каратанчева", гр. София) – Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 6:1, 6:1

№3 Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) – Симона Иванова (ТК "Левски", гр.София) 6:0, 6:0

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 7:6(1), 6:1

Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – №8 Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) 7:6(4), 6:1

Брияна Иванова (ТК "Некст Джен", София) – №5 Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) 7:6(3), 6:7(4), 6:0

Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) – Мария Томова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) 6:0, 6:0

Александра Ляпева (ТК "Некст Джен", София) – №7 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:2, 0:6, 6:2

Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) – Александра Райкова (ТК "Авеню", гр.Бургас) 6:0, 6:0

Миа Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София) – LL Натали Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:0, 6:0

Девойки, 1/8-финали:

Александра Габровска (ТК "Каратанчева", гр. София) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:1

Галена Кръстенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – №6 Рафаела Симеонова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:3, 6:2

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – №3 Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) 6:1, 6:1

Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6:4, 6:4

Брияна Иванова (ТК "Некст Джен", София) – Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) 6:0, 6:2

№4 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) –Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:0, 6:0

Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) – Александра Ляпева (ТК "Некст Джен", София) 7:5, 6:3

№2 Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Миа Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София) 6:1, 6:1

Девойки, 1/4-финали:

Александра Габровска (ТК "Каратанчева", гр. София) –Галена Кръстенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София)

№4 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) –Брияна Иванова (ТК "Некст Джен", София)

№2 Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София)