В София продължава Държавното първенство до 18 г. "Амбинор“

На кортовете на ТК "Левски", гр.София продължават срещите от Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 год. "Амбинор".

Резултати от вторник:

Юноши, 1/16-финали:

№1 Анас Маздрашки (ТК "Егалите", гр.Несебър) – Александър Митев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) 6:1, 6:0

Самуил Пешев (ТК "Диана", гр.София) – Атанас Иванов (ТК "Орфей", гр.Кърджали) 6:7(5), 7:6(2), 6:3

Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Димитър Пенчев (ТК "Кристи", гр.Дряново) 7:5, 6:7(5), 6:3

№8 Димитър Чилов (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) 7:6(5), 7:5

№4 Ерик Владимиров (ТК "Каратанчева", гр. София) – Светослав Ангелов (ТК "Албена", гр.Пловдив) 6:0, 6:0

Петър Йорданов (ТК "Шуменец", Шумен) – Виторио Станков (ТК "Левски", гр.София) 6:2, 4:6, 6:4

Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) 7:5, 6:2

Росен Петров (ТК "Диана", гр.София) – №7 Валентин Нанев (ТК "Кристи", гр.Дряново) 2:6, 7:5, 7:6(0)

№5 Боян Каролев (ТК "Малееви", гр.София) – Борислав Златанов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) 6:2, 3:6, 6:1

Борислав Кирилов (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Мартин Павлов ( ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:1, 7:5

Дейвид Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Николай Папазов (ТК "НСА", гр.София) 6:2, 6:0

№2 Георги Георгиев (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Ясен Кехаяминчев (ТК "15:40", гр.София) 6:0, 6:0

Днес играят:

Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Ивайло Михалев (ТК "Спорт Палас", гр.Сливен)

Рахамин Чалгъджян (ТК "Диана", гр.София) – Александър Малинов (ТК "Малееви", гр.София)

№3 Ангел Владов (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) – Борис Борисов (ТК "Дема", гр.София)

№6 Никола Сийчанов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Ферхат Рашидов (ТК "Асеновград", гр.Асеновград)

Девойки, 1/16-финали:

Галена Кръстенова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Лидия Спасова (ТК "15:40", гр.София) 6:0, 6:2

№6 Рафаела Симеонова (ТК "Изида", гр.Добрич) – Моника Сотирова (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) 6:2, 6:2

Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) – Калина Средкова (ТК "Некст Джен", София) 6:3, 6:1

Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Калина Симеонова (ТК "НСА", гр.София) 6:1, 6:3

№4 Лидия Енчева (ТК "Вектор Тенис Спорт", гр.София) – Валентина Бучкова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:0, 6:0

№2 Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Дея Недкова (ТК "НСА", гр.София) 6:1, 6:0

Днес играят:

№1 Яна Кирчева (ТК "15:40", гр.София) – Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София)

Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Александра Габровска (ТК "Каратанчева", гр. София)

№3 Габриела Стоянова (ТК "Дема", гр.София) – Симона Иванова (ТК "Левски", гр.София)

Йоанна Радулова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

№8 Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) – Анастасия-Александра Николова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна)

№5 Полина Георгиева (ТК "Престиж", гр.Велико Търново) – Брияна Иванова (ТК "Некст Джен", София)

Мария Томова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София)

№7 Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) – Александра Ляпева (ТК "Некст Джен", София)

Венета Генчева (ТК "Дема", гр.София) – Александра Райкова (ТК "Авеню", гр.Бургас)

LL Натали Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София) – Миа Тодорова (ТК "Локомотив 1929", София)