Резултати от втория кръг на "Ролан Гарос"
Резултати от втория кръг на "Ролан Гарос":
Мъже:
1-Карлос Алкарас (Испания) – Таро Даниел (Япония) 6:1, 3:6, 6:1, 6:2
3-Новак Джокович (Сърбия) – Мартон Фучович (Унгария) 7:6 (2), 6:0, 6:3
5-Стефанос Циципас (Гърция) – Роберто Карбайес Байена (Испания) 6:3, 7:6 (4), 6:2
7-Андрей Рубльов (Русия) – Корентен Муте (Франция) 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
11-Карен Хачанов (Русия) – Раду Албот (Молдова) 6:3, 6:4, 6:2
13-Хуберт Хуркач (Полша) – Талон Грийкспур (Нидерландия) 6:3, 5:7, 6:7 (13), 7:6 (5), 6:4
14-Камерън Нори (Великобритания) – Люка Пюи (Францию) 6:1, 6:3, 6:3
17-Лоренцо Музети (Италия) – Александър Шевченко (Русия) 6:1, 6:1, 6:2
Хуан Пабло Варияс (Перу) – 19-Роберто Баутиста Агут (Испания) 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1
Себастиан Офнер (Австрия) – 24-Себастиан Koрда (САЩ) 6:3, 7:6 (1), 6:4
26-Денис Шаповалов (Канада) – Матео Арналди (Италия) 6:2, 3:6, 6:3, 6:3.
29-Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Люка ван Аше (Франция) 6:4, 6:3, 7:6 (6)
Фабио Фонини (Италия) – Джейсън Кюблър (Австралия) 6:4, 7:6 (5), 6:2
Лоренцо Сонего (Италия) – Юго Юмбер (Франция) 6:4, 6:3, 7:6 (3)
Диего Шварцман (Аржентина) – Нуно Боргес (Португалия) 7:6 (3), 6:4, 6:3
Tанаси Кокинакис (Австралия) – Стан Вавринка (Швейцария) 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4), 6:3
Жени:
2-Арина Сабаленка (Беларус) – Ирина Шиванович (Беларус) 7:5, 6:2
3-Джесика Пегула (САЩ) – Камила Джорджи (Италия) 6:2 и отказване
Анна Блинкова (Русия) – 5-Каролин Гарсия (Франция) 4:6, 6:3, 7:5
9-Даря Касаткита (Русия) – Маркета Вондроушова (Чехия) 6:3, 6:4
Aнастасия Павлюченкова (Русия) – 15-Людмила Самсонова (Русия) 4:6, 7:5, 7:5
Пейтън Стиърнс (САЩ) – 17-Елена Остапенко (Латвия) 6:3, 1:6, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) – 19-Цинвън Чжън (Китай) 6:3, 4:6, 6:2
24-Анастасия Потапова (Русия) – Маяр Шериф (Египет) 3:6, 6:4, 6:1
27-Ирина Камелия Бегу (Румъния) – Сара Ерани (Италия) 6:3, 6:0
28-Елизе Мертенс (Белгия) – Камила Осорио (Колумбия) 6:3, 7:6 (3)
Слоун Стивънс (САЩ) – Варвара Грачьова (Русия) 6:2, 6:1