Известни са четвъртфиналите на сингъл и финалите на двойки на Държавното до 16 г.

На кортовете на ТК "Хасково", гр.Хасково продължават мачовете от Държавно лично първенство по тенис на открито юноши и девойки до 16 годишна възраст. Надпреварата е от календара на БФТенис. Поради обилните дъждове в последните дни срещи се играят и на кортовете на ТК"Хасково 2015".

Ето резултатите от сряда:

Юноши, 1/8-финали:

Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – №1 Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:2, 4:6, 6:2

№7 Самуил Пешев (ТК "Диана", гр.София) – Борис Бонев (ТК "Малееви", гр.София) 7:5, 6:2

Даниъл Спасов (ТК "Изида", гр.Добрич) – №4 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) 6:3, 6:0

№5 Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) – Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 6:0

№8 Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) –Росен Петров (ТК "Диана", гр.София) 7:6(4), 7:6(3)

№3 Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) –Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 6:3, 6:4

Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Емил Андреев (ТК "Черно море Елит ", гр.Варна) 6:4, 6:2

№2 Александър Митев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) –Крум Савов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:2, 7:5

Юноши, 1/4-финали:

№7 Самуил Пешев (ТК "Диана", гр.София) – Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново)

№5 Васил Русанов (ТК "НСА", гр.София) – Даниъл Спасов (ТК "Изида", гр.Добрич)

№3 Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) –№8 Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София)

№2 Александър Митев (ТК "Приста 2011", гр.Русе) –Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново)

Девойки, 1/8-финали:

№1 Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) –Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) 6:0, 6:1

Михаела Бобева (ТК "Авеню", гр.Бургас) – №7 Теменужка Радовска (ТК "Локомотив 1929", София) 5:7, 7:5, 6:0

№4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – Софи Фичева (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:4, 6:2

Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Моника Господинова (ТК "Левски", гр.София) 6:7(7), 7:6(2), 6:3

№5 Теодора Найденова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – Александра Антонова (ТК "Русе", гр.Русе) 6:2, 6:4

Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) – №3 Рафаела Симеонова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:7(5), 7:6(2)

№8 Александра Рангелова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) – Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) 3:6, 6:3, 6:1

№2 Валерия Гърневска (ТК "Българов", гр.Трявна) –Ивелина Христова (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:1, 6:4

Девойки, 1/4-финали:

№1 Ема Томова (ТК "Про спорт", гр.София) –Михаела Бобева (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№4 Ева Николова (ТК "Тракия", гр.Пловдив) –Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София)

№5 Теодора Найденова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) – Анджелина Костова (ТК "Тракия", гр.Пловдив)

№2 Валерия Гърневска (ТК "Българов", гр.Трявна) –№8 Александра Рангелова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив)

На финала на двойки при юношите ще играят Димитър Кисимов (ТК "Про спорт", гр.София) и Добромир Манолов (ТК "Про спорт", гр.София) срещу Самуил Пешев (ТК "Диана", гр.София) и Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора).

На полуфиналите Кисимов и Манолов се наложиха със 7:6(5), 7:6(4) над Николай Бунчев (ТК "Малееви", гр.София) и Ивайло Симеонов (ТК "Кристи", гр.Дряново). Пешев и Шиков победиха с 2:6, 6:2, 10-5 Норис Карагьозян (ТК "Шуменец", Шумен) и Валентин Нанев (ТК "Кристи", гр.Дряново).

На финала на двойки при девойките ще играят Валерия Гърневска (ТК "Българов", гр.Трявна) и Андрея Глушкова (ТК "Дема", гр.София) срещу Рафаела Симеонова (ТК "Изида", гр.Добрич) и Александра Ляпева (ТК "Некст Джен", София).

На полуфиналите Гърневска и Глушкова победиха с 4:6, 6:3, 10-3 Сирма Манчева (ТК "Левски", гр.София) и Андреа Иванова (ТК "Малееви", гр.София). Симеонова и Ляпева се наложиха без игра наз Ивона Савекова (ТК "Авеню", гр.Бургас) и Михаела Бобева (ТК "Авеню", гр.Бургас).