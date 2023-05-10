Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) отново до медал в Русия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол за мъже Пламен Константинов изведе за поредна година водения от него клуб Локомотив (Новосибирск) до медал в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов и Андрей Жеков спечелиха 4-ата битка за бронзовите медали срещу “милионерите” от Зенит (Санкт Петербург) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13) в препълнената до краен предел от 5000 зрители “Локомотив Арена” в Новосибирск

Така Локомотив, който през миналия сезон стигна до сребърните медали, спечели серията с 3-1 победи и се окичи с бронзовите медали.