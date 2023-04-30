Това е Идеалният отбор на НВЛ
След изиграването на четвъртия финален двубой в efbet Супер Волей Хебър - Нефтохимик 3:0 в Пазарджик, се проведе церемония по награждаването на състезателите от Идеалния отбор на Национална волейболна лига.
За най-добър разпределител бе отличен Добромир Димитров от Хебър (Пазарджик).
Най-добър диагонал стана Димитър Димитров (ЦСКА), а сътборникът му Иван Михал бе отличен за най-добър първи център.
Димитър Димитров - MVP на редовния сезон в efbet Супер Волей
Най-добър втори такъв стана Светослав Гоцев (Левски София), като получи и отличие за най-добър блокировач на редовния сезон.
За най-добър посрещач бе отличен Тодор Алексиев от състава на Хебър (Пазарджик), най-добър втори посрещач е топреализаторът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Аксел Трухчев.
Най-добро либеро е Владислав Иванов от Левски София.
Снимки: nvl.bg/startphoto.bg
Снимки: Startphoto