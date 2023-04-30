Това е Идеалният отбор на НВЛ

След изиграването на четвъртия финален двубой в efbet Супер Волей Хебър - Нефтохимик 3:0 в Пазарджик, се проведе церемония по награждаването на състезателите от Идеалния отбор на Национална волейболна лига.

За най-добър разпределител бе отличен Добромир Димитров от Хебър (Пазарджик).

Най-добър диагонал стана Димитър Димитров (ЦСКА), а сътборникът му Иван Михал бе отличен за най-добър първи център.

Димитър Димитров - MVP на редовния сезон в efbet Супер Волей

Най-добър втори такъв стана Светослав Гоцев (Левски София), като получи и отличие за най-добър блокировач на редовния сезон.

За най-добър посрещач бе отличен Тодор Алексиев от състава на Хебър (Пазарджик), най-добър втори посрещач е топреализаторът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Аксел Трухчев.

Най-добро либеро е Владислав Иванов от Левски София.

Снимки: nvl.bg/startphoto.bg

Снимки: Startphoto