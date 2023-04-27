По четири мача на ден на старта на плейофите в НБЛ
Програма по дати и часове за четвъртфиналните плейофи в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже:
(Играе се до две победи от три възможни мача)
Вторник, 2 май
19:00 ЦСКА – Левски
19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив
19:00 Балкан – Берое
19:00 Черноморец – Спартак Плевен
Петък, 5 май
18:30 Левски – ЦСКА
19:00 Академик Пловдив – Рилски спортист
19:00 Берое – Балкан
19:00 Спартак Плевен - Черноморец
Понеделник, 8 май (при необходимост)
18:00 Балкан – Берое
19:00 ЦСКА – Левски
19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив
19:00 Черноморец – Спартак Плевен
Снимки: Sportal.bg