По четири мача на ден на старта на плейофите в НБЛ

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Програма по дати и часове за четвъртфиналните плейофи в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже:



(Играе се до две победи от три възможни мача)



Вторник, 2 май



19:00 ЦСКА – Левски

19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив

19:00 Балкан – Берое

19:00 Черноморец – Спартак Плевен Петък, 5 май



18:30 Левски – ЦСКА

19:00 Академик Пловдив – Рилски спортист

19:00 Берое – Балкан

19:00 Спартак Плевен - Черноморец Понеделник, 8 май (при необходимост)



18:00 Балкан – Берое

19:00 ЦСКА – Левски

19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив

19:00 Черноморец – Спартак Плевен Снимки: Sportal.bg