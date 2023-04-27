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  3. По четири мача на ден на старта на плейофите в НБЛ

По четири мача на ден на старта на плейофите в НБЛ

  • 27 апр 2023 | 11:27
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Програма по дати и часове за четвъртфиналните плейофи в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже: 

(Играе се до две победи от три възможни мача) 

Вторник, 2 май 

19:00 ЦСКА – Левски 
19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив 
19:00 Балкан – Берое 
19:00 Черноморец – Спартак Плевен 

Петък, 5 май 

18:30 Левски – ЦСКА 
19:00 Академик Пловдив – Рилски спортист 
19:00 Берое – Балкан 
19:00 Спартак Плевен - Черноморец 

Понеделник, 8 май (при необходимост) 

18:00 Балкан – Берое
19:00 ЦСКА – Левски 
19:00 Рилски спортист - Академик Пловдив 
19:00 Черноморец – Спартак Плевен

Снимки: Sportal.bg

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