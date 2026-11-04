Балкан играе срещу Босна Роял в търсене на първи успех в ЕвроКъп

Балкан играе втората четвърт от гостуването си на Босна Роял от шестия кръг на група D в баскетболната ЕвроКъп.



Ботевградчани стартираха добре, но после допуснаха обрат и се оттеглиха на първата почивка при изоставане с 18:24.

Ботевградчани все още търсят първия си успех, докато домакините имат две победи и три загуби от началото на турнира. В предишния кръг Балкан отстъпи на Манреса с 65:76, а Босна се наложи при гостуването си на Рома с 85:80.

В състава на българския отбор попаднаха Макой, Тошков, Окуера, Чомче, Бония

Първа четвърт

Балкан Ботевград започна силно гостуването си на Босна Роял, като демонстрира добра игра в защита и висока успеваемост при стрелбата. Българският тим поведе с 14:9. В този период възпитаниците на Богдан Карайчич реализираха седем от десетте си опита за две точки, докато домакините имаха едва три успешни стрелби от девет опита от същата дистанция.

В заключителните минути на първата четвърт обаче Босна пое инициативата и отбеляза десет поредни точки без отговор, което принуди наставника на Балкан да поиска прекъсване две минути преди края. Домакините запазиха преднината си и приключиха откриващия период с аванс от шест точки при 24:18.

Стартови състави:

Балкан: Макой, Тошков, Окуера, Чомче, Бония

Босна Роял: Атич, Голстън, Пери, Талич, Хоукинс

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