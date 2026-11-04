Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионска лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Балкан играе срещу Босна Роял в търсене на първи успех в ЕвроКъп

  • 4 ное 2026 | 20:35
  • 668
  • 0
Балкан играе срещу Босна Роял в търсене на първи успех в ЕвроКъп

Балкан играе втората четвърт от гостуването си на Босна Роял от шестия кръг на група D в баскетболната ЕвроКъп.

Ботевградчани стартираха добре, но после допуснаха обрат и се оттеглиха на първата почивка при изоставане с 18:24.

Ботевградчани все още търсят първия си успех, докато домакините имат две победи и три загуби от началото на турнира. В предишния кръг Балкан отстъпи на Манреса с 65:76, а Босна се наложи при гостуването си на Рома с 85:80.

В състава на българския отбор попаднаха Макой, Тошков, Окуера, Чомче, Бония

Първа четвърт

Балкан Ботевград започна силно гостуването си на Босна Роял, като демонстрира добра игра в защита и висока успеваемост при стрелбата. Българският тим поведе с 14:9. В този период възпитаниците на Богдан Карайчич реализираха седем от десетте си опита за две точки, докато домакините имаха едва три успешни стрелби от девет опита от същата дистанция.

В заключителните минути на първата четвърт обаче Босна пое инициативата и отбеляза десет поредни точки без отговор, което принуди наставника на Балкан да поиска прекъсване две минути преди края. Домакините запазиха преднината си и приключиха откриващия период с аванс от шест точки при 24:18.

Стартови състави:

Балкан: Макой, Тошков, Окуера, Чомче, Бония

Босна Роял: Атич, Голстън, Пери, Талич, Хоукинс

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

В драматичен мач: Локомотив Пловдив "изкова" трети успех във ФИБА Къп

В драматичен мач: Локомотив Пловдив "изкова" трети успех във ФИБА Къп

  • 4 ное 2026 | 20:56
  • 3246
  • 2
Шумен не срещна затруднения срещу Ямбол за край на четвъртия кръг в Sesame НБЛ

Шумен не срещна затруднения срещу Ямбол за край на четвъртия кръг в Sesame НБЛ

  • 4 ное 2026 | 19:49
  • 1134
  • 3
Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

  • 4 ное 2026 | 17:34
  • 1159
  • 0
Пуснаха билетите за мачовете от евроквалификациите при жените

Пуснаха билетите за мачовете от евроквалификациите при жените

  • 4 ное 2026 | 16:43
  • 618
  • 0
Итудис преди Барселона: Излизаме срещу напълно прероден отбор, трябва да отговорим на тяхната енергия

Итудис преди Барселона: Излизаме срещу напълно прероден отбор, трябва да отговорим на тяхната енергия

  • 4 ное 2026 | 16:03
  • 543
  • 0
Юджийн Джърман пред Sportal.bg: Максимален хъс е ключът срещу Барселона

Юджийн Джърман пред Sportal.bg: Максимален хъс е ключът срещу Барселона

  • 4 ное 2026 | 15:43
  • 454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 100480
  • 330
Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

  • 4 ное 2026 | 19:27
  • 12347
  • 20
Жейнов: Това което Карлос направи е феноменално

Жейнов: Това което Карлос направи е феноменално

  • 4 ное 2026 | 21:04
  • 1254
  • 0
Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 17:17
  • 14182
  • 42
АЕК 2:2 Реал Мадрид, Мбапе изравни веднага

АЕК 2:2 Реал Мадрид, Мбапе изравни веднага

  • 4 ное 2026 | 19:45
  • 8676
  • 71
Фенербахче 2:2 Ливърпул, турците отново бързо изравниха

Фенербахче 2:2 Ливърпул, турците отново бързо изравниха

  • 4 ное 2026 | 21:22
  • 5151
  • 6