Партизан шокира Реал в Мадрид, Макаби удари Монако

Резултати от първия ден на плейофите в Евролигата:



Монако - Макаби Тел Авив - 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)

Реал Мадрид - Партизан - 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)