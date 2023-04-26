Партизан шокира Реал в Мадрид, Макаби удари Монако
Резултати от първия ден на плейофите в Евролигата:
Монако - Макаби Тел Авив - 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)
Реал Мадрид - Партизан - 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)
Резултати от първия ден на плейофите в Евролигата:
Монако - Макаби Тел Авив - 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)
Big-to-big, to big dunk! 🔨#OnlySeeGreat | @Joshnebo @jacohen15 pic.twitter.com/b77wGSJXrB— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) April 25, 2023
Реал Мадрид - Партизан - 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)