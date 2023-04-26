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  3. Партизан шокира Реал в Мадрид, Макаби удари Монако

Партизан шокира Реал в Мадрид, Макаби удари Монако

  • 26 апр 2023 | 00:04
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Партизан шокира Реал в Мадрид, Макаби удари Монако

Резултати от първия ден на плейофите в Евролигата:

Монако - Макаби Тел Авив - 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)

Реал Мадрид - Партизан - 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)

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