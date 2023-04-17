Пламен Константинов и Локомотив загубиха първия полуфинал от Зенит в Казан

Пламен Константинов и Локомотив загубиха първия полуфинал от Зенит в Казан

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от селекционера на мъжкия национален отбор на България Пламен Константинов, загуби първата полуфинална среща от Суперлигата на Русия.

Вицешампионите от 2022 година паднаха като гост от победителя в редовния сезон Зенит (Казан) с 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 22:25).

Така възпитаниците на Алексей Вербов поведоха с 1-0 победи в серията.

Втората полуфинална среща ще се играе на 18 април отново в Казан.

Пламен Константинов не можеше да разчита в този мач на основния си диагонал Дражен Лубурич, който непосредствено преди двубоя е почувствал болка в гърба.

Младият Иля Казаченков започна като диагонал за Локомотив и стана най-резултатен за гостите с 19 точки (44% ефективност в атака - +3).

Омар Курбанов добави още 15 точки (2 аса, 52% ефективност в атака, 20% перфектно и 39% позитивно посрещане - +8). Централните блокировачи Дмитрий Лизик (1 ас, 2 блока, 67% ефективност в атака - +3) и Илияс Куркаев (1 ас, 2 блока, 55% ефективност в атака - +8) реализираха по още 9 точки.

Диагоналът Максим Михайлов бе над всички в мача с 21 точки (1 ас, 3 блока, 61% ефективност в атака - +16) за успеха на Зенит.

Дмитрий Волков добави още 12 точки (1 ас, 1 блок, 38% ефективност в атака, 6% перфектно и 28% позитивно посрещане - +3).

Андрей Сурмачевски записа 10 точки (1 ас, 2 блок, 35% ефективност в атака, 31% перфектно и 31% позитивно посрещане - +1).

Полуфинал №1 в Суперлигата на Русия:

ЗЕНИТ (КАЗАН) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРС) 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 2, Максим Михайлов 21, Дмитрий Волков 12, Андрей Сурмачевский 10, Артьом Волвич 9, Дмитрий Щербинин 1 - Иля Фьодоров-либеро (Алексей Кононов 8, Сам Деруу, Михаил Лабинский 2)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: ВЯЧЕСЛАВ КАРГУЗОВ

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 5, Иля Казаченков 18, Джон Гордън Перин 8, Омар Курбанов 15, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 9 - Роман Мартинюк-либеро (Павел Круглов 2, Юрий Бережко)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.