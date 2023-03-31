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  3. Поредният лагер на момчетата до 16 години ще е в Благоевград

Поредният лагер на момчетата до 16 години ще е в Благоевград

  • 31 март 2023 | 11:10
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Поредният лагер на момчетата до 16 години ще е в Благоевград

Поредният лагер на националния отбор по баскетбол за момчета до 16 години ще се проведе в Благоевград. Стойо Чолаков и помощниците му Даниел Клечков и Тодор Тодоров ще съберат 15 състезатели за тренировки от 7 до 15 април.

В лагера ще се включат: Боян Кьосев (ЦСКА), Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол), Михаил Калинов (Доростол Силистра), Калоян Колев (ЦСКА), Мартин Александров (БУБА Баскетбол), Антоан Виденов (Дунав Русе), Георги Иванов (Тунджа), Марк Воденичарски (ЦСКА), Краси Савов (Миньор 2015 Перник), Марк Шопов (Тунджа), Стефан Касабов (Тунджа), Светослав Славов (Черно Море Тича), Кристиян Мучев (Черно Море Тича), Кирил Костов (Евробаскет Благоевград), Кристиян Каменски (Шумен).

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