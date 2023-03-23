Полша приема Световното в зала през 2026 г.

Полша ще бъде домакин на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. Градът-домакин на големия форум ще е Торун. В последното десетилетие Полша прие редица големи атлетически състезания - Световното в зала (Сопот 2014), Световното за юноши и девойки под 20 години (2016), Европейското за младежи под 23 г. (2017), Европейското отборно първенство (2019), Световното по полумаратон (2020), Европейското в зала (2021) и Световното първенство за щафети (2021).

Страната също си гарантира постоянно участие в календара от Диамантената лига до 2025 г.

Световното първенство по спортно ходене през 2024 г. пък беше дадено на Анталия (Турция). Състезанието ще бъде и квалификация за Олимпийските игри в Париж.

Снимки: Gettyimages