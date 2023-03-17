Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Аризона – Ванкувър 3:2

Лас Вегас – Калгари 2:7

Лос Анджелис – Кълъмбъс 4:1

Сан Хосе – Сиатъл 1:2 след продължение

Флорида – Монреал 9:5

НЙ Рейнджърс – Питсбърг 4:2

Ню Джърси – Тампа Бей 3:4 след дузпи

Отава – Колорадо 4:5

Нешвил – Чикаго 1:2

Уинипег – Бостън 0:3

Едмънтън – Далас 4:1

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бостън 107 точки, Торонто 89, Тампа Бей 88

Столична дивизия: Каролина 96, Ню Джърси 95, Ню Йорк Рейнджърс 88

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 87, Минесота 86, Колорадо 84

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 90, Лос Анджелис 89, Едмънтън 84