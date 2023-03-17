Резултати от НХЛ
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Аризона – Ванкувър 3:2
Лас Вегас – Калгари 2:7
Лос Анджелис – Кълъмбъс 4:1
Сан Хосе – Сиатъл 1:2 след продължение
Флорида – Монреал 9:5
НЙ Рейнджърс – Питсбърг 4:2
Ню Джърси – Тампа Бей 3:4 след дузпи
Отава – Колорадо 4:5
Нешвил – Чикаго 1:2
Уинипег – Бостън 0:3
Едмънтън – Далас 4:1
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 107 точки, Торонто 89, Тампа Бей 88
Столична дивизия: Каролина 96, Ню Джърси 95, Ню Йорк Рейнджърс 88
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 87, Минесота 86, Колорадо 84
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 90, Лос Анджелис 89, Едмънтън 84