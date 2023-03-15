Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №22 в Русия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до успех №22 в Суперлигата на Русия.

Вицешампионите се наложиха у дома над Урал (Уфа) с 3:1 (23:25, 25:20, 25:17, 25:17) в мач от 28-ия кръг.

Така възпитаниците на Пламен Константинов останаха на 4-ото място във временното класиране с актив от 61 точки (22 победи, 6 загуби).

На практика волейболистите на Локомотив си осигуриха 4-ото място в редовния сезон, с което ще пропуснат първите плейофи.

В следващия предпоследен 29-и кръг Локомотив гостува на Енисей, с национала Тодор Скримов, в Красноярск на 19 март.