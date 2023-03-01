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  3. Пламен Константинов върза мартенички на волейболистите на Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов върза мартенички на волейболистите на Локомотив (Новосибирск)

  • 1 март 2023 | 21:01
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Пламен Константинов днес върза мартенички на своите възпитаници и спортно-техническия щаб на водения от него клуб Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов и кондиционният треньор на тима Венислав Наумов закичиха по стара българска традиция всички в тима с мартенички.

Пламен Константинов ще може да разчита на 30 волейболисти във VNL
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От дълги години доста българи работят в Локомотив.

Помощник на Пламен Константинов в тима от Новосибирск е Андрей Жеков.

Наставник на младежкия отбор на Локомотив (Новосибирск) е Георги Петров, който много често извежда тима до титли и трофеи в Русия.

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