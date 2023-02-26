Черно море 2005 – Балчик с 6 победи от националната купа по хвърляния

Вторият ден (26 февруари) на националната купа по хвърляния в Балчик премина при ветровито и студено време. Домакините от Черно море 2005 – Балчик завоюваха най-много първи места в състезанието с шест златни медала.

Михаела Петкова (КЛАСА) спечели копието при жените с 50.94 следвана от Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35.

Най-сериозните резултати в неделния ден бяха на Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик), който победи на чук (6 кг) при юношите под 20 години с 64.22 и съотборникът му Димо Андреев – шампион на чук (5 кг) за юноши под 18 години с 63.10 м.

Медалистите от 26 февруари:

Копие – момичета под 16 години:

1 Стефанина Захариева (Атлетик – Хасково) 32.44

2 Симона Иванова (Михаил Желев – Сливен) 26.10

3 Никол Иванова (Филипид – Провадия) 25.23



Диск – девойки под 18 години:

1 Мария Габрова (Атлетик – Хасково) 38.75

2 Магдалена Христова (СКЛА Добрич) 31.23

3 Християна Василева (Михаил Желев – Сливен) 30.35



Чук – жени:

1 Екатерина Димова (Черно море 2005 – Балчик) 41.18

2 Антония Щерева (КЛАСА) 37.92

3 Невал Ремзиева (Черно море 2005 – Балчик) 36.65



Диск – момичета под 16 години:

1 Кремена Димитрова (Нефтяник 2014 – Шабла) 25.04

2 Симона Андреева (Черно море 2005 – Балчик) 24.87

3 Никол Иванова (Филипид – Провадия) 21.70



Копие – момчетата под 16 години:

1 Димитър Воденичаров (КЛАСА) 39.15

2 Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен) 32.40

3 Александър Христов (Филипид – Провадия) 29.70



Диск – девойки под 20 години:

1 Деница Монева (Дунав – Русе) 32.08

2 Радост Проданова (Цветанка Христова – Казанлък) 29.74

3 Памела Димитрова (Супер спорт – Варна) 27.37



Копие – жени:

1 Михаела Петкова (КЛАСА) 50.94

2 Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35

3 Григория Нанева (Хеброс – Хармали) 36.85



Чук (6 кг) – юноши под 20 години:

1 Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик) 64.22

2 Симеон Касълс (Супер спорт – Варна) 50.02

3 Ради Иванов (Черно море 2005 – Балчик) 43.57



Диск – мъже:

1 Деян Гемижев (Ивайло 93 – Велико Търново) 51.50

2 Даниел Джахани (Черно море 2005 – Балчик) 44.88

3 Марин Иванов (Черно море 2005 – Балчик) 44.84



Диск (1 кг) – момчета:

1 Петър Тодоров (Михаил Желев – Сливен) 41.88

2 Владислав Станчев (СКЛА Добрич) 36.85

3 Ивилин Колев (Атлет – Карнобат) 35.74



Чук (5 кг) – юноши под 18 години:

1 Димо Андреев (Черно море 2005 – Балчик) 63.10

2 Теодор Дончев (Георги Дъков – Плевен) 50.79

3 Цветомир Стоенчев (Георги Дъков – Плевен) 50.29



Снимка и текст: atletikabg.com