Черно море 2005 – Балчик с 6 победи от националната купа по хвърляния
Вторият ден (26 февруари) на националната купа по хвърляния в Балчик премина при ветровито и студено време. Домакините от Черно море 2005 – Балчик завоюваха най-много първи места в състезанието с шест златни медала.
Михаела Петкова (КЛАСА) спечели копието при жените с 50.94 следвана от Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35.
Най-сериозните резултати в неделния ден бяха на Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик), който победи на чук (6 кг) при юношите под 20 години с 64.22 и съотборникът му Димо Андреев – шампион на чук (5 кг) за юноши под 18 години с 63.10 м.
Медалистите от 26 февруари:
Копие – момичета под 16 години:
1 Стефанина Захариева (Атлетик – Хасково) 32.44
2 Симона Иванова (Михаил Желев – Сливен) 26.10
3 Никол Иванова (Филипид – Провадия) 25.23
Диск – девойки под 18 години:
1 Мария Габрова (Атлетик – Хасково) 38.75
2 Магдалена Христова (СКЛА Добрич) 31.23
3 Християна Василева (Михаил Желев – Сливен) 30.35
Чук – жени:
1 Екатерина Димова (Черно море 2005 – Балчик) 41.18
2 Антония Щерева (КЛАСА) 37.92
3 Невал Ремзиева (Черно море 2005 – Балчик) 36.65
Диск – момичета под 16 години:
1 Кремена Димитрова (Нефтяник 2014 – Шабла) 25.04
2 Симона Андреева (Черно море 2005 – Балчик) 24.87
3 Никол Иванова (Филипид – Провадия) 21.70
Копие – момчетата под 16 години:
1 Димитър Воденичаров (КЛАСА) 39.15
2 Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен) 32.40
3 Александър Христов (Филипид – Провадия) 29.70
Диск – девойки под 20 години:
1 Деница Монева (Дунав – Русе) 32.08
2 Радост Проданова (Цветанка Христова – Казанлък) 29.74
3 Памела Димитрова (Супер спорт – Варна) 27.37
Копие – жени:
1 Михаела Петкова (КЛАСА) 50.94
2 Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35
3 Григория Нанева (Хеброс – Хармали) 36.85
Чук (6 кг) – юноши под 20 години:
1 Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик) 64.22
2 Симеон Касълс (Супер спорт – Варна) 50.02
3 Ради Иванов (Черно море 2005 – Балчик) 43.57
Диск – мъже:
1 Деян Гемижев (Ивайло 93 – Велико Търново) 51.50
2 Даниел Джахани (Черно море 2005 – Балчик) 44.88
3 Марин Иванов (Черно море 2005 – Балчик) 44.84
Диск (1 кг) – момчета:
1 Петър Тодоров (Михаил Желев – Сливен) 41.88
2 Владислав Станчев (СКЛА Добрич) 36.85
3 Ивилин Колев (Атлет – Карнобат) 35.74
Чук (5 кг) – юноши под 18 години:
1 Димо Андреев (Черно море 2005 – Балчик) 63.10
2 Теодор Дончев (Георги Дъков – Плевен) 50.79
3 Цветомир Стоенчев (Георги Дъков – Плевен) 50.29
Снимка и текст: atletikabg.com