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  3. Черно море 2005 – Балчик с 6 победи от националната купа по хвърляния

Черно море 2005 – Балчик с 6 победи от националната купа по хвърляния

  • 26 фев 2023 | 16:41
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Черно море 2005 – Балчик с 6 победи от националната купа по хвърляния

Вторият ден (26 февруари) на националната купа по хвърляния в Балчик премина при ветровито и студено време. Домакините от Черно море 2005 – Балчик завоюваха най-много първи места в състезанието с шест златни медала.

Михаела Петкова (КЛАСА) спечели копието при жените с 50.94 следвана от Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35.

Най-сериозните резултати в неделния ден бяха на Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик), който победи на чук (6 кг) при юношите под 20 години с 64.22 и съотборникът му Димо Андреев – шампион на чук (5 кг) за юноши под 18 години с 63.10 м.

Медалистите от 26 февруари: 
Копие – момичета под 16 години: 
1 Стефанина Захариева (Атлетик – Хасково)        32.44 
2 Симона Иванова (Михаил Желев – Сливен)      26.10 
3 Никол Иванова (Филипид – Провадия)    25.23

Диск – девойки под 18 години: 
1 Мария Габрова (Атлетик – Хасково)        38.75 
2 Магдалена Христова (СКЛА Добрич)      31.23 
3 Християна Василева (Михаил Желев – Сливен)          30.35

Чук – жени: 
1 Екатерина Димова (Черно море 2005 – Балчик) 41.18 
2 Антония Щерева (КЛАСА)    37.92 
3 Невал Ремзиева (Черно море 2005 – Балчик)     36.65

Диск – момичета под 16 години: 
1 Кремена Димитрова (Нефтяник 2014 – Шабла) 25.04 
2 Симона Андреева (Черно море 2005 – Балчик)  24.87 
3 Никол Иванова (Филипид – Провадия)    21.70

Копие – момчетата под 16 години: 
1 Димитър Воденичаров (КЛАСА)    39.15 
2 Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен)        32.40 
3 Александър Христов (Филипид – Провадия)     29.70 

Диск – девойки под 20 години: 
1 Деница Монева (Дунав – Русе)        32.08 
2 Радост Проданова (Цветанка Христова – Казанлък)    29.74 
3 Памела Димитрова (Супер спорт – Варна)         27.37

Копие – жени: 
1 Михаела Петкова (КЛАСА) 50.94 
2 Лили Стойчева (Атлетик – Хасково) 42.35 
3 Григория Нанева (Хеброс – Хармали) 36.85

Чук (6 кг) – юноши под 20 години: 
1 Преслав Вълев (Черно море 2005 – Балчик)       64.22 
2 Симеон Касълс (Супер спорт – Варна)     50.02 
3 Ради Иванов (Черно море 2005 – Балчик) 43.57 

Диск – мъже: 
1 Деян Гемижев (Ивайло 93 – Велико Търново)   51.50 
2 Даниел Джахани (Черно море 2005 – Балчик)   44.88 
3 Марин Иванов (Черно море 2005 – Балчик)       44.84 

Диск (1 кг) – момчета: 
1 Петър Тодоров (Михаил Желев – Сливен)         41.88 
2 Владислав Станчев (СКЛА Добрич)         36.85 
3 Ивилин Колев (Атлет – Карнобат)  35.74 

Чук (5 кг) – юноши под 18 години: 
1 Димо Андреев (Черно море 2005 – Балчик)       63.10 
2 Теодор Дончев (Георги Дъков – Плевен) 50.79 
3 Цветомир Стоенчев (Георги Дъков – Плевен)   50.29

Снимка и текст: atletikabg.com

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