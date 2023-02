Двоен триумф за Швеция в масовия старт в Оберхоф, Илиев завърши 29-ти

SVENSKT SKRÄLL! 🇸🇪@SebbeSamuelsson crowns himself Mass Start World Champion ahead of teammate Martin Ponsiluoma - Johannes Thinges Boe takes bronze! 💪



What a competition!



Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the IBU App! #oberhof23 pic.twitter.com/UFJr6q1E6E