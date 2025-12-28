Популярни
  • 28 дек 2025 | 17:38
Йоханес Клаебо спечели спринта свободен стил в Тоблах на "Тур дьо ски"

Норвежецът Йоханес Клаебо стана победител в спринта свободен стил в италианския курорт Толбах във веригата от състезания "Тур дьо ски".

Най-титулуваният действащ ски бегач при мъжете измина 1,2-километровата дистанция във финала за 2:28.82 минути, като изпревари с 0.13 секунди сънародника си Ларс Хеген и с 0.80 друг норвежец - Оскар Вике. Челната петица се допълва от швейцареца Валерио Гронд и Люка Шанава от Франция.

След победата си в днешния ден Клаебо поведе в класирането за "Тур дьо ски"

В класирането за Световната купа Клаебо води със 723 точки, като има преднина от 124 пред сънародника си Хералд Амундсен, а трети е Мартин Ниенгет, също от Норвегия, с 463 точки.

Клаебо е лидер и в подреждането в спринтовите дисциплини. Той има 285 точки, а втори с 269 е Оскар Вике. На трета позиция е Ерик Валнес (Норвегия) с 243.

Утре ще се проведе интервалният старт при мъжете.

При жените победителка стана също представителка на Норвегия - Кристине Скистад, с време във финала 2:49.79 минути. Тя изпревари с 0.24 секунди германката Колета Ридзек, а трета остана Мая Далквист от Швеция с време 2:50.14.

