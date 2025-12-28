Владимир Зографски преодоля квалификацията за скоковете в Оберстдорф със 17-и резултат

Българинът Владимир Зографски преодоля квалификацията на състезанието от Световната купа по ски скокове в Оберстдорф (Германия), като даде 17-и резултат. Той натрупа 121,7 точки, като направи скок от 125 метра. Така утре в същинското състезание Владимир Зографски ще се изправи в първия кръг в пряк двубой срещу олимпийския шампион от Пекин Мариус Линдвик от Норвегия, който се нареди 34-и в квалификациите. Това е пети най-добър резултат за българина в участията му досега в Оберстдорф.

Най-добър резултат в квалификациите даде слововецът Домен Превц, който събра 150,9 точки със скок от 139,5 метра. Втори остана представителят на домакините Филип Раймунд със 140,2 точки, а трети е австриецът Даниел Чофениг със 139,6 точки.