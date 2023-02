Представиха музиката за новите съчетания на ансамбъла по художествена гимнастика

На 18 февруари в тренировъчната зала на „Арена София“ за първи път публика ще види новите съчетания на националния ни отбор по художествена гимнастика.

8 дни преди това събитие от Българската федерация по художествена гимнастика официално представиха музикалните произведения върху, които тази година са поставени композициите на ансамбъл (жени).

И в предолимпийската 2023 година Весела Димитрова и нейните помощнички Михаела Маевска и Ясена Стойнева остават верни на стила си и отново поднасят изненада при музикалния си избор.

В смесеното съчетание световните шампионки от първенството на планетата в София - Женина Трашлиева, Рейчъл Стоянов, София Иванова, Камелия Петрона и Радино Томова, с резерви Маргарита Василева и Виктория Георгиева ще ни разкажат за стремежа да човека да стъпи на Луната чрез композицията на норвежкия музикант Томас Бергерсен -"Аполо". В нея са включени авторска част и аранжимент на Алекс Нушев, както и две от най-емблематичните речи на Кенеди.

"Вярвам, че тази нация трябва са се ангажира с постигането на целта, преди да изтече това десетилетие, да кацне човек на Луната и да го върне безопасно на земята."

"Избираме да отидем на Луната през това десетилетие и да правим други неща, не защото са лесни а защото са трудни!"

Томас Дж. Бергерсен е известен композитор, чиято музика е използвана в трейлъри на холивудски блокбъстъри като "Хари Потър и Орденът на феникса", "Хари Потър и Даровете на смъртта – част 1", "Хари Потър и Даровете на смъртта – Част 2", "Стар Трек", "Стар Трек В мрака", "Интерстелар", "Батман с/у Супермен", "Карибски пирати" и много други.

За геймърите ще е интересно да научат, че участва в композирането на озвучаването на игрите - "Call of Duty: Modern Warfare 2", "Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered", "Race Driver: Grid" и др.

Треньор номер 1 на България за 2022 година Весела Димитрова за втори път се спира на произведение на Бергерсен. Върху негова интерпретация на „Безродна невеста“ и „Айшинко, пиля шарено“ олимпийските шампионки Симона Дянкова, Ларуа Траатс, Стефани Кирякова и Мадлен Радуканова, тогава в компанията на Елена Бинева и Теодоро Александрова изиграха една от най-завладяващите и вдъхновяващи композиции в историята на съвременната художествена гимнастика като с нея спечелиха и първата си световна титла.

В съчетанието с 5 обръча треньорският щаб е заложил на компилация от три емблематични песни на Краля на рока Елвис Пресли.

Песента Polk Salad Annie е изпята за първи път през 1968г от Тони Джо Уайт. В песента се разказва за бедно южно момиче и нейния труден начин на живот. Версията на Елвис я прави особено популярна в класациите, много слушана и обичана.

Втората песен Craw-Fever е част от саундтрака на биографичния филм за Елвис от 2022 година на режисьора Баз Лурман.Преди да напише музика за филма, Уилър трябваше да изслуша няколко записа и мюзикъла на Пресли, за да интерпретира усещането от музиката, което Уилър беше заявил: „Трябва да се отнасяте към сценария като към музика и към музиката като към сценарий".

Третата песен Suspicious Minds е една от най-обичаните и известни песни на Елвис.

Suspicious Minds е песен от 1968 г., написана и записана за първи път от американския композитор Марк Джеймс. След като този запис се провали в търговската мрежа, парчето беше записано пак от Елвис Пресли с продуцента Чипс Моман.

Версията на Пресли достига номер 1 в US Billboard Hot 100.

Интересното е, че този голям хит изпълнен от Елвис е бил пред провал по време на записването му заради спор за авторските права! Записът се отличава с един от най-иновативните аранжименти в кариерата на емблематичния рок изпълнител.

БНР