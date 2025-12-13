Популярни
ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

  13 дек 2025 | 16:38
ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

Двойката на ЦСКА в състав Борис Караджинов и Димана Рангелова триумфира в турнира по спортна гимнастика по двойки, посветен на първия български олимпийски медалист Велик Капсъзов. Събитието събра най-добрите млади гимнастици  и още веднъж насочи вниманието към приноса на една от най-значимите фигури в историята на спорта у нас.

В състезанието, организирано от клуб ЦСКА, второто място извоюваха Павел Попов (ЦСКА) и Валерия Хинкова (Левски Спартак). Трети се класираха Венелин Христов (Ели Гаш) и Ива Димитрова (Левски Спартак), а четвърти -  Александър Живков (Гераниум) и Дея Митрева (Стрийт уъркаут).

Общо 14 двойки взеха участие в надпреварата, която за поредна година затвърди своята значимост в календара на българската спортна гимнастика.

Турнирът беше открит от легендата Йордан Йовчев, който е и генерален секретар на Българската федерация по гимнастика.

„Приносът на Велик Капсъзов за развитието на нашия спорт е огромен. За мен е чест да бъда част от събитие, което съхранява паметта за личности, поставили основите на българската гимнастика“, заяви Йовчев и благодари на ЦСКА и семейството на Капсъзов за отдадеността им към каузата.

Сред официалните гости беше и Даниел Капсъзов – син на легендарния състезател. Той подари на домакините една от най-разпознаваемите фотографии на своя баща в уголемен формат, която ще намери място в залата по спортна гимнастика на ЦСКА и ще бъде символ на бъдещите издания на турнира.

Велик Капсъзов е участник в три олимпийски игри – през 1956, 1960 и 1964 година. Най-големият му успех остава бронзовият медал на халки от Олимпийските игри в Рим през 1960 г., а към него добавя и отличия от европейските първенства на същия уред през 1959, 1961 и 1963 година.

