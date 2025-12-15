Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Пет гимнастички в „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

Пет гимнастички в „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

  • 15 дек 2025 | 22:01
  • 345
  • 0
Пет гимнастички в „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

Национална спортна база „Раковски“, съвместно със залата на спортен клуб Левски-Триадица, е домакин на подготвителен лагер за състезателките, преминали успешно и трите етапа на селекцията „Олимпийски надежди“ и „Проекто - олимпийски отбор“ за възрастова група 9-12 години - първата крачка към елитното ниво, съобщават от БФХГ.

В лагера участват Ава Маказчиева (СК София спорт 2017, родена 2012 година), Александра Бахчеванска (СК Тракия, 2012), Миа Александрова (СК Левски, 2013), Велияна Николова (СК Илиана, 2015) и Евелина Томчева (СК Елизабет-Ритмика, 2016).

Основни цели са развитие на физическите и специално-подготвителните качества, балетна подготовка и артистична култура, оглед и корекция на съчетанията спрямо правилника, доближаване до модела на работа в националния отбор.

Тренировъчният процес стартира с обща физическа подготовка на стадион „Раковски“, водена от Илиян Костадинов, и продължи с клас по балет, ръководен от балетния педагог на националните отбори Георги Аспарухов. Следобедните занимания включваха специализиран комплекс, воден от Николай Боев, треньор в национален отбор индивидуално. Оглед на новите композиции и индивидуални насоки бяха дадени от Гергана Ботева Тлайс, също треньор в национален отбор индивидуално.

В лагера активно участват и личните треньори на състезателките: Татяна Янева, Силвена Чернева, Ирина Петрова, Силвана Тагарева - ключов фактор за приемственост и синхрон между клубната и националната подготовка.

Целият процес протича под постоянното наблюдение на отговорника на програмите „Олимпийски надежди“ и „Проекто - олимпийски отбор“ - бронзовата олимпийска медалистка от Рио 2016 Любомира Казанова.

Лагерът се реализира с подкрепата на Българска федерация по художествена гимнастика и благодарение на съдействието на спонсори, за които инвестицията в бъдещето на спорта е мисия.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

  • 15 дек 2025 | 12:48
  • 1090
  • 0
ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

  • 13 дек 2025 | 16:38
  • 1166
  • 0
Двойката на ЦСКА Борис Караджинова и Димана Рангелова триумфира на турнира “Велик Капсъзов”

Двойката на ЦСКА Борис Караджинова и Димана Рангелова триумфира на турнира “Велик Капсъзов”

  • 13 дек 2025 | 16:00
  • 1523
  • 0
Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

  • 13 дек 2025 | 02:17
  • 1686
  • 0
Благовград посреща турнир по спортна гимнастика през уикенда

Благовград посреща турнир по спортна гимнастика през уикенда

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1109
  • 0
42 грации се бориха за място в националния ансамбъл девойки

42 грации се бориха за място в националния ансамбъл девойки

  • 12 дек 2025 | 08:41
  • 873
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед 2:1 Борнемут, Каземиро отново дава преднина на "червените дяволи"

Ман Юнайтед 2:1 Борнемут, Каземиро отново дава преднина на "червените дяволи"

  • 15 дек 2025 | 21:59
  • 3120
  • 12
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 25613
  • 130
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 15693
  • 12
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 35103
  • 58
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 30240
  • 57
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 18484
  • 75