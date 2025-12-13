Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

  • 13 дек 2025 | 02:17
  • 72
  • 0
Състезателите по спортна и художествена гимнастика със Синдром на Даун от Федерацията по адаптирана физическа активност ще бъдат специални гости на две големи събития този месец.

Художествените гимнастички Диляна Попова, Василена Богданова и Томислава Стоянова ще се включат във второто издание на фестивала „Мажоретна Коледа“ на 13 декември в спортна зала „Васил Левски“ в Пазарджик. Над 1000 мажоретки от цяла България ще се включат в празничния спектакъл с танци, усмивки и коледен дух, а нашите специални гости ще бъдат сред тях.

Спортните гимнастици Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов заедно с треньорите си Даниел Алексиев и Иван Цветков ще присъстват на церемонията „Спортист на годината“ в Благоевград на 18 декември в зала „П. Яворов“. За втора поредна година те ще внесат вдъхновение и позитивна енергия сред участници и публика.

Тези изяви помагат на спортистите в подготовката им за световното първенство следващата година, на което България ще бъде домакин от 15 до 19 юни. Турнирът ще се проведе в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, и ще бъде важна стъпка за младите таланти в изграждането на опит и увереност на международната сцена.

