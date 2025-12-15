Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

  • 15 дек 2025 | 12:48
  • 372
  • 0
Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика индивидуално девойки влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското първенство във Варна през 2026 година.

В неделя в зала “Раковски” се проведе важен оглед на новите композиции. Всяко движение, всяка линия и всяко усещане бяха подложени на прецизен анализ от съдии и специалисти. Целта е да се изчистят композициите до съвършенство, да се оптимизира тяхната стойност по правилник и да се надгради артистичността, която прави българската школа разпознаваема.

Антоанета Цанкова, Деа Емилова, Сияна Алекова, Виктория Лилкина, Анастасия Пономаренко и Александра Петрова показаха концентрация, характер и много добро ниво на подготовка.

Под погледа на президента на БФХГ Илиана Раева, на директора на националните отбори Деспа Кателиева, на трикратната световна шампионка Мария Гигова, както и под зоркия контрол на топ съдиите - Филипа Филипова, Камелия Игнатова, Виктория Данова и Валя Маркова - нито един аспект от съчетанията не беше подминат.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

ЦСКА триумфира на турнира в памет на Велик Капсъзов

  • 13 дек 2025 | 16:38
  • 1145
  • 0
Двойката на ЦСКА Борис Караджинова и Димана Рангелова триумфира на турнира “Велик Капсъзов”

Двойката на ЦСКА Борис Караджинова и Димана Рангелова триумфира на турнира “Велик Капсъзов”

  • 13 дек 2025 | 16:00
  • 1508
  • 0
Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

Гимнастиците със Синдром на Даун ще внесат усмивки и вдъхновение в Пазарджик и Благоевград

  • 13 дек 2025 | 02:17
  • 1679
  • 0
Благовград посреща турнир по спортна гимнастика през уикенда

Благовград посреща турнир по спортна гимнастика през уикенда

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 1107
  • 0
42 грации се бориха за място в националния ансамбъл девойки

42 грации се бориха за място в националния ансамбъл девойки

  • 12 дек 2025 | 08:41
  • 862
  • 0
Българската спортна гимнастика загуби уважаван треньор и деятел

Българската спортна гимнастика загуби уважаван треньор и деятел

  • 10 дек 2025 | 15:30
  • 8244
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 1638
  • 4
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 6365
  • 6
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 8355
  • 12
БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

  • 15 дек 2025 | 11:32
  • 8088
  • 2
Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 13:13
  • 3118
  • 0
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 09:24
  • 8369
  • 2