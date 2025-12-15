Девойките индивидуално влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското 2026

Състезателките от националния отбор по художествена гимнастика индивидуално девойки влизат в решаваща фаза от подготовката си за Европейското първенство във Варна през 2026 година.

В неделя в зала “Раковски” се проведе важен оглед на новите композиции. Всяко движение, всяка линия и всяко усещане бяха подложени на прецизен анализ от съдии и специалисти. Целта е да се изчистят композициите до съвършенство, да се оптимизира тяхната стойност по правилник и да се надгради артистичността, която прави българската школа разпознаваема.

Антоанета Цанкова, Деа Емилова, Сияна Алекова, Виктория Лилкина, Анастасия Пономаренко и Александра Петрова показаха концентрация, характер и много добро ниво на подготовка.

Под погледа на президента на БФХГ Илиана Раева, на директора на националните отбори Деспа Кателиева, на трикратната световна шампионка Мария Гигова, както и под зоркия контрол на топ съдиите - Филипа Филипова, Камелия Игнатова, Виктория Данова и Валя Маркова - нито един аспект от съчетанията не беше подминат.