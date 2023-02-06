Българските волейболни съдии отново получиха престижни наряди за евротурнирите
Българските волейболни съдии получиха поредни престижни назначения в европейските клубни турнири за мъже и жени, съобщиха от родната федерация. Двубоите от престижните надпревари са през февруари.
Назначения на българските арбитри:
Шампионска лига - мъже, плейофи
15 февруари: Берлин РБ (Германия) - Зираатбанк (Турция), първи съдия Добромир Добрев
Шампионска лига - жени
8 февруари: група В, Волей Милано (Италия) - Волеро льо Кане (Франция), първи съдия Александър Виналиев
8 февруари: група С, Вакъфбанк (Турция) - Игор Горгонзола Новара (Италия), втори съдия Ивайло Иванов
CEV Cup - мъже, четвъртфинал
9 февруари: Волей Любляна (Словения) - Валс Груп Милано (Италия), първи съдия Илиян Георгиев
CEV Cup - жени, четвъртфинал
7 февруари, ТНИ Истанбул (Турция) - Бусто Арсицио (Италия), втори съдия Атанас Върбанов
Challenge Cup - мъже, четвъртфинал
7 февруари: Макаби (Израел) - Фонте Бастардо (Португалия), първи съдия Любомир Сираков
Challenge Cup - жени, четвъртфинал
8 февруари: КСМ Лугож (Румъния) - Астерикс (Белгия), първи съдия Илия Пенков
8 февруари: Простейов (Чехия) - ВИБ Тюринген (Германия), първи съдия Стоян Барев