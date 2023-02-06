Резултати от ББЛ
Резултати от мачовете в ББЛ през уикенда:
ББЛ А група
Изток
Черно море Тича -2 – Шоутайм – 71:86
Светкавица – ИУ – 58:79
Шумен -2 – Ънстопабъл – 96:90
Юг
Локомотив Пловдив – Хебър – 68:108
Пловдив Мамбас – Вихър Айтос – 56:86
Раковски – Хасково – 62:104
Център
Видабаскет – Чавдар Троян – 20:0
Локомотив Горна Оряховица – Дунав Русе – 58:96
ББЛ Б група
Запад
ТНС – Лъвовете 2013 – 110:71
В.И.С – Олд Мамбас – 102:41
Евробаскет – Carppopolis – 49:89
Йънг бойс София – Авалон зуум дизайн – 93:76
Титан Пропъртис – Волтрон Б – 62:77
Изток
Спортбаскет ГТ – МУ Варна – 67:93
Черно море Викудха – Bay Kings Varna – 74:53
Светкавица Б – Калиакра – 63:59
Консуматорите – Ънстопабъл Б – 80:56
Шоутайм Б – Черноморец Балчик – 70:69
Юг
Рогош – Асеновец 2005 – 53:47
Олимпия Ямбол – Кралете на долината – 81:84
Атлетик 95 Куклен – Хебър Б – 51:96
Пловдив баскетбол – Димитровград 2020 – 64:90
Център
Предаторс – Ударникъ – 0:20
ББЛ В група
Запад
Волтрон В – Фюз медия – 61:89