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Резултати от ББЛ

  • 6 фев 2023 | 11:06
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Резултати от ББЛ

Резултати от мачовете в ББЛ през уикенда:

ББЛ А група

Изток

Черно море Тича -2 – Шоутайм – 71:86

Светкавица – ИУ – 58:79

Шумен -2 – Ънстопабъл – 96:90

Юг

Локомотив Пловдив – Хебър – 68:108

Пловдив Мамбас – Вихър Айтос – 56:86

Раковски – Хасково – 62:104

Център

Видабаскет – Чавдар Троян – 20:0

Локомотив Горна Оряховица – Дунав Русе – 58:96

ББЛ Б група

Запад

ТНС – Лъвовете 2013 – 110:71

В.И.С – Олд Мамбас – 102:41

Евробаскет – Carppopolis – 49:89

Йънг бойс София – Авалон зуум дизайн – 93:76

Титан Пропъртис – Волтрон Б – 62:77

Изток

Спортбаскет ГТ – МУ Варна – 67:93

Черно море Викудха – Bay Kings Varna – 74:53

Светкавица Б – Калиакра – 63:59

Консуматорите – Ънстопабъл Б – 80:56

Шоутайм Б – Черноморец Балчик – 70:69

Юг

Рогош – Асеновец 2005 – 53:47

Олимпия Ямбол – Кралете на долината – 81:84

Атлетик 95 Куклен – Хебър Б – 51:96

Пловдив баскетбол – Димитровград 2020 – 64:90

Център

Предаторс – Ударникъ – 0:20

ББЛ В група

Запад

Волтрон В – Фюз медия – 61:89

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