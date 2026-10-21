Оклахома Сити взе реванш срещу Сан Антонио след силен мач на Гилджъс-Александър

Шай Гилджъс-Александър наниза 32 точки, а Оклахома Сити Тандър откри новия сезон с победа със 116:104 при гостуването си на Сан Антонио Спърс. Двубоят бе първи сблъсък между двата състава след финалите на Западната конференция през миналия сезон, когато тексасци сложиха край на надеждите на Оклахома за защита на титлата с успех със 111:103 в решителния седми мач на 30 май.

Звездата на домакините Виктор Уембаняма завърши с 12 точки, но имаше изключително тежка вечер при стрелбата, реализирайки едва 1 от своите 13 опита от игра. Това бе най-слабото му постижение по отбелязани кошове от 10 май насам, когато стреля 2 от 5 срещу Минесота. Френският център пропусна първите си 12 изстрела, като една от неговите атаки над ринга бе блокирана от 221-сантиметровия новобранец Адай Мара. Единственият успешен изстрел на Уембаняма от полето дойде след пас от въздуха на Ди'Арън Фокс с изтичането на третата четвърт.

SGA, this bucket was FILTHY 😮‍💨 https://t.co/YsovUS7g2S — NBA (@NBA) October 21, 2026

Джаред Маккейн се включи силно за победителите с 20 точки, включително 6 успешни тройки от 8 опита. Тандър контролираха събитията на паркета през почти целия двубой, след като отстъпваха в резултата единствено през първите пет минути.

Victor Wembanyama just had the worst shooting night of his career: 12 points 1/13 FG 0/4 3P Brutal. (h/t @BrickCenter_) https://t.co/KZQLAMtzpK — Legion Hoops (@LegionHoops) October 21, 2026

Паузата от близо пет месеца не успя да потуши напрежението между двата съперника. Три минути след началото на втората четвърт Фокс бе наказан с неспортсменско нарушение от първа степен, след като повали Чет Холмгрен на пода при единоборство в подкошието. Ситуацията прерасна в масово спречкване, при което Уембаняма и Джейлин Уилямс трябваше да бъдат разделяни от съотборниците си. В резултат на разправията технически нарушения получиха Уембаняма, Джейлин Уилямс, Джейлън Уилямс и Кенрич Уилямс.

FOX TIRA A CHET JAYLIN LLEGA A RECLAMAR Y EMPIEZAN LOS EMPUJONES CON WEMBANYAMA SE ESTAN PELIANDOOO https://t.co/yVRKLKVMQs — Master Clutch (@MasterClutch_) October 21, 2026

След напрегнатите моменти Оклахома Сити реализира серия от девет безответни точки, като Джейлън и Кенрич Уилямс отбелязаха общо пет от тях. Точна стрелба от далечна дистанция на Харисън Барнс спря устрема им, но гостите веднага отговориха с нови 13 поредни точки, завършени с тройка на Кейсън Уолъс за преднина от 59:33. "Гръмотевиците" спечелиха втората четвърт с 31:16 и се оттеглиха на полувремето с аванс от 65:44.

Спърс започнаха силно втората част и чрез серия от 23:9 намалиха изоставането си до едноцифрен брой точки, след като преди това губеха с 26. В решителните минути обаче Гилджъс-Александър и Маккейн поеха отговорност, отбелязвайки общо 25 точки след почивката, за да подпечатат победата на Оклахома Сити.

В следващите си мачове Тандър посрещат Денвър в четвъртък, докато Сан Антонио е домакин на Хюстън в Остин в петък вечер.

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