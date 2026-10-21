Треньорът на Партизан за феновете на "гробарите": Категорично най-добрата атмосфера в целия свят

Преди първото за сезона Вечно дерби в 7-ия кръг на Евролигата, което ще се проведе в четвъртък в „Белградска Арена“, старши треньорът на Партизан Джоан Пеняроя говори пред медиите и направи подробен анализ на здравословното състояние на тима, тактическите капани и силните емоции, които носи сблъсъкът със "звездашите".

Партизан влиза в мача след три поредни загуби, докато Цървена звезда се намира в серия от четири последователни успеха. Каталунският специалист обаче отхвърля ролята на аутсайдер и подчертава, че в дербито предишните серии и моментната форма нямат никакво значение.

„Това е специален мач за целия град – имаме 12 играчи, готови за битка“

Пеняроя подчерта, че съзнателно се опитва да обясни на новите попълнения тежестта и спецификата на белградското дерби.

„Знам колко важен е този мач и се опитвам да обясня на новите играчи, че това е напълно различен сблъсък. В крайна сметка като точков актив той прилича на останалите, но за нашите фенове, за всички в този град и в цялата страна, това е специален двубой. Ясно е, че искаме победата и ще се борим заедно с нашите привърженици, за да я постигнем. В момента имаме трудности да се конкурираме на 100% от възможностите си, но в четвъртък ще имаме 12 играчи на Партизан на паркета – без оправдания, готови да се борят и да победят“, заяви Пеняроя.

Що се отнася до кадровите проблеми, Партизан ще бъде без Дерек Уилис и Тони Джекири, но от лагера на „черно-белите“ идват отлични новини за възстановяването на капитана Ваня Маринкович.

„Ваня проведе 10-15 минути тренировка с отбора и бележи напредък с всеки изминал ден. След девет месеца от тежката контузия са му необходими време и търпение, за да си върне състезателния ритъм чрез единоборства и разигравания две на две или четири на пет. Добрата новина е, че ахилесовото му сухожилие е в перфектно състояние, тестовете във Финландия бяха безупречни и вярвам, че след две до три седмици ще запише първите си минути за сезона.“

„Звезда е във възход, Партизан не е само Карлик“

Говорейки за съперника, който пристига в „Арената“ след четири последователни победи в Евролигата, Пеняроя похвали работата на своя сънародник Ибон Наваро.

„Трябва да изиграем отличен мач, защото Звезда е в серия от четири победи. Няма да е лесно – играят солидна и постоянна защита, разполагат с изключително мощни физически и талантливи състезатели, страхотен състав и отличен треньор. Но сме убедени, че можем да ги победим. Звезда не е само Бътлър, Крис Джоунс или Монеке, а цялостна единица, и трябва да ги контролираме като колектив.“

В отговор на въпрос как планира да освободи от опеката голямата звезда на тима Карлик Джоунс, който бе сериозно дублиран в предишните мачове, Пеняроя призова за доверие към целия състав.

„Всички вече знаят, че Карлик е изключително важен за нас, но Партизан не е само Карлик Джоунс. Трябва да се борим заедно. Вярно е, че в последните три мача той не отбеляза много точки, но целият отбор имаше слаб процент на стрелба. Пропускахме от чисти и добри позиции, а трябва да имаме увереността да бележим тези стрелби. Карлик наистина е нашият плеймейкър, лидер и реализатор, но трябва да вярваме в целия колектив, а не само в отделни фигури.“

Приятелството с Наваро спира за 40 минути

Накрая Пеняроя коментира в свой стил сблъсъка с наставника на Звезда Ибон Наваро и обеща спектакъл, какъвто няма никъде другаде по света.

„Не съм се чувал с Наваро преди този мач – нулев контакт! Той е страхотен човек и мой приятел, но в четвъртък, ако можем да го „избутаме“ от залата, ще опитаме да го направим! А що се отнася до атмосферата – очаквам най-добрата публика. Не в Европа, не в Евролигата, а категорично най-добрата атмосфера в целия свят“, завърши старши треньорът на Партизан.

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