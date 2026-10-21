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Ще ври и кипи в „Белградска Арена“: Разпродадоха всички билети за Вечното дерби!

  • 21 окт 2026 | 15:18
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Ще ври и кипи в „Белградска Арена“: Разпродадоха всички билети за Вечното дерби!

Сръбското Вечно дерби отново предизвиква огромен интерес! Мачът от седмия кръг на Евролигата между Партизан и Цървена звезда ще се играе пред препълнени трибуни в „Белградска арена“.

От Партизан официално потвърдиха, че всички билети за предстоящия дуел срещу "звездашите" са разпродадени.

„Белградска арена“ ще бъде пълна до краен предел в четвъртък! Налични остават едва няколко билета, които се появиха чрез опцията за препродажба! Нека залата да се разтресе!", написаха от Партизан.

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На трибуните ще присъстват и хиляда привърженици на Цървена звезда.

Партизан спечели последните четири преки сблъсъка – три от тях в АБА Лига и един в Евролигата.

„Парният валяк“ посреща мача с най-големия си съперник с баланс 3-3 в най-силния европейски турнир.

Цървена звезда е в победна серия в Евролигата и в момента е с актив от 4-2.

Припомняме, че двубоят между вечните съперници е насрочен за четвъртък (22 октомври) от 21:45 часа.

Класиране в Евролигата:

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Снимки: Gettyimages

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