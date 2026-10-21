ЛеБрон Джеймс дебютира с победа за Филаделфия срещу шампиона Ню Йорк

Филаделфия 76ърс започна новия сезон в НБА с победа със 106:100 (23:25, 31:33, 29:18, 23:24) като гост на действащия шампион Ню Йорк Никс в „Медисън Скуеър Гардън“. Двубоят бе белязан от дебюта на ЛеБрон Джеймс за "найнърс", като 41-годишната суперзвезда бе близо до трипъл-дабъл, като завърши с 14 точки, 9 борби и 7 асистенции. Преди началото на срещата домакините получиха шампионските си пръстени и издигнаха знамето за първата си титла от 1973 година насам.

Никс започна по-добре и имаше минимална преднина от 58:54 на почивката. Гостите обаче успяха да обърнат развоя на двубоя със силна трета част, в която ограничиха съперника до едва 18 точки, а самите те отбелязаха 29. С основен принос за обрата бе Анфърни Саймънс, който реализира три поредни тройки, а Джейлън Браун се разписа от далечна дистанция със сирената, за да даде аванс от 83:76 на Филаделфия преди последната част.

PSA: Jaylen Brown and LeBron James are Sixers https://t.co/jLy2Mq5Ahc — Philadelphia 76ers (@sixers) October 21, 2026

Домакините не се предадоха и продължиха да търсят обрата, но в решителните минути Тайрийс Макси направи важна кражба и отбеляза кош, с който увеличи преднината на гостите на шест точки. В самия край Браун също се отличи в защита, блокирайки стрелба на Джейлън Брънсън, а Филаделфия удържа победата.

Full audio of LeBron GOING OFF on a Knicks fan who called him soft 😭 “Ain’t nothing soft in the Midwest.” “I’m not from the West Coast, I’m from Ohio, baby. I’m an Ohio baby, f*ck is you talking about?” https://t.co/IGQPTnEX3X — BrickCenter (@BrickCenter_) October 21, 2026

Макси бе най-резултатен за победителите с 28 точки, като добави 5 асистенции и 3 откраднати топки. Браун завърши с 19 точки, 8 борби и 6 асистенции, а Джоел Ембийд записа дабъл-дабъл от 13 точки и 11 борби.

За Ню Йорк Джейлън Брънсън отбеляза 21 точки, но успя да реализира едва 6 от 19-те си стрелби от игра. Карл-Антъни Таунс добави 19 точки и 12 борби, а Андре Дръмънд се отчете с 12 точки и 14 борби.

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Снимки: Gettyimages