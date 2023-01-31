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Контролна среща между ЦСКА 1948 и Шкендия (Северна Македония) 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия - Оренбург

Славия - Оренбург

  • 31 яну 2023 | 14:28
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Отборът на Славия играе при 0:0 срещу руския Оренбур в последната си контрола на турска земя от лагера в Тюрклер. Досега “белите” победиха казахстанския Кизилжар, завършиха наравно с Марибор и загубиха от Младост (Лучани) и Факел

СЛАВИЯ 0:0 ОРЕНБУРГ

СЛАВИЯ: 21. Вуцов, 83. Попадийн, 23. Виячки, 5. Йеленкович, 4. Соарес, 93. Нгуена, 14. Чунг До, 33. Иванов, 88. Тасев, 11. Добрев, 10. Николов

ОРЕНБУРГ: 1. Гошев, 2. Полуячтов, 3. Сиваков, 5. Аюпов, 17. Ковальов, 19. Ектов, 14. Перес, 23. Вера, 20. Акоста, 38. Титков, 87. Капуцианский

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