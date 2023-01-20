България ще участва с 24 състезатели на олимпийския младежки зимен фестивал в Италия
Основната част от българската младежка олимпийска делегация отпътува тази сутрин за участие в 16-ия Зимен европейски младежки олимпийски фестивал “Фриули-Венеция-Джулия 2023”, който ще се състои от 21 до 28 януари в Италия.
България ще бъде представена от 24 млади спортисти (12 момичета и 12 момчета) в следните спортове и дисциплини - ски алпийски дисциплини, биатлон, ски-бягане, сноуборд, фигурно пързаляне и шорттрек.
По-рано този месец Изпълнителното бюро на БОК утвърди състава на делегацията, която ще бъде ръководена от Белчо Горанов, генерален секретар на БОК.
Състав на българската делегация:
Биатлон - Йорданка Йончева, Ирина Георгиева, Веселин Белчински, Георги Наумов
Ски алпийски дисциплини - Бояна Радева, Елена Стоилова, Борислав Хаджистоянов, Атанас Петров
Ски-бягане - Даниела Йорданова, Ивайла Василева, Дани Чолаков
Сноуборд
Паралелни дисциплини - Андреа Коцинова, Йорданка Андонова, Петър Гергьорвски, Тервел Замфиров
Бордъркрос - Андреа Коцинова, Яна Тумбева, Иван Иванов, Мартин Костов
Фристайл - Кристиян Крумов
Фигурно пързаляне - Киара Христова
Шорттрек - Соня Стоянова, Аделина Чанчева, Асен Гюров, Николас Тосков
Треньори
Елена Дурчова - биатлон
Вероника Григорова - биатлон
Александър Младенов - ваксмайстор
Борислав Панков - административно лице
Иван Каневчев - алпийски дисциплини
Валентин Станков - алпийски дисциплини
Божидар Димитров - ски бягане
Анатолий Замфиров - сноуборд алпийски дисциплини
Сотир Марков - сноуборд бордъркрос
Виктор Жеков - сноуборд бордъркрос
Христо Ахтаподов - сноуборд фристайл
Ина Лутай - фигурно пързаляне
Евгения Раданова - шорттрек
Мартин Гюров - шорттрек
Ръководство Белчо Горанов генерален секретар на БОК, Шеф на мисия
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