България ще участва с 24 състезатели на олимпийския младежки зимен фестивал в Италия

Основната част от българската младежка олимпийска делегация отпътува тази сутрин за участие в 16-ия Зимен европейски младежки олимпийски фестивал “Фриули-Венеция-Джулия 2023”, който ще се състои от 21 до 28 януари в Италия.

България ще бъде представена от 24 млади спортисти (12 момичета и 12 момчета) в следните спортове и дисциплини - ски алпийски дисциплини, биатлон, ски-бягане, сноуборд, фигурно пързаляне и шорттрек.

По-рано този месец Изпълнителното бюро на БОК утвърди състава на делегацията, която ще бъде ръководена от Белчо Горанов, генерален секретар на БОК.

Състав на българската делегация:

Биатлон - Йорданка Йончева, Ирина Георгиева, Веселин Белчински, Георги Наумов

Ски алпийски дисциплини - Бояна Радева, Елена Стоилова, Борислав Хаджистоянов, Атанас Петров



Ски-бягане - Даниела Йорданова, Ивайла Василева, Дани Чолаков



Сноуборд

Паралелни дисциплини - Андреа Коцинова, Йорданка Андонова, Петър Гергьорвски, Тервел Замфиров

Бордъркрос - Андреа Коцинова, Яна Тумбева, Иван Иванов, Мартин Костов

Фристайл - Кристиян Крумов



Фигурно пързаляне - Киара Христова



Шорттрек - Соня Стоянова, Аделина Чанчева, Асен Гюров, Николас Тосков



Треньори

Елена Дурчова - биатлон

Вероника Григорова - биатлон

Александър Младенов - ваксмайстор

Борислав Панков - административно лице

Иван Каневчев - алпийски дисциплини

Валентин Станков - алпийски дисциплини

Божидар Димитров - ски бягане

Анатолий Замфиров - сноуборд алпийски дисциплини

Сотир Марков - сноуборд бордъркрос

Виктор Жеков - сноуборд бордъркрос

Христо Ахтаподов - сноуборд фристайл

Ина Лутай - фигурно пързаляне

Евгения Раданова - шорттрек

Мартин Гюров - шорттрек

Ръководство Белчо Горанов генерален секретар на БОК, Шеф на мисия

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