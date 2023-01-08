Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Пламен Константинов изведе воденият от него Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Суперлигата на Русия.

В мач от 16-ия кръг вицешампионите от Новосибирск се наложиха като гост над аутсайдера НОВА (Новокуйбишевск) с 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:19).

Така с актив от 34 точки (12 победи, 4 загуби) Локомотив запази 4-ото място във временното класиране.

НОВА допусна 15-а загуба и с актив от 6 точки продължава да заема последното 16-о място.

В следващия 17-и кръг Локомотив е домакин на шампиона Динамо (Москва), с Цветан Соколов, на 14 януари.

НОВА е домакин на носителя на Купата на Русия Зенит (Казан).

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НОВА (НОВОКУЙБИШЕВСК) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 19:25)

НОВА: Иван Лукяненко 3, Денис Литвинов 13, Максим Шпилев 11, Савелий Поздняков 4, Николай Бесковний 6, Сергуй Бусел 6 - Никита Ерьомин-либеро (СЛАВИ КОСТАДИНОВ 1, Кирил Фиялковский 3, Никита Лямин, Сергей Жуков, Григорий Драгунов-либеро)

Старши треньор: ИГОР СОГРИН

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев, Иля Казаченков 23, Омар Курбанов 6, Юрий Бережко 3, Дмитрий Лизик 18, Илияс Куркаев 20 - Роман Мартинюк-либеро (Игор Тисевич, Семьон Кривитченко-либеро, Дражен Лубурич 1, АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ 11)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.