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  3. Стойо Чолаков избра разширен състав на юношеския национален тим за лагер в Ямбол

Стойо Чолаков избра разширен състав на юношеския национален тим за лагер в Ямбол

  • 22 дек 2022 | 12:45
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Стойо Чолаков избра разширен състав на юношеския национален тим за лагер в Ямбол

Новият старши треньор на националния отбор на България по баскетбол за момчета до 16-годишна възраст Стойо Чолаков ще събере проекто-тима за първи лагер в Ямбол.

Чолаков ще работи отново с Даниел Клечков, който този път Клечков ще му бъде помощник. Двамата бяха екип в селекцията до 18-годишна възраст през миналото лято, а преди това водиха отбора за момчета, родени 2003/2004/2005 година в различни турнири и състезания. Част от треньорският щаб е и Тодор Тодоров, обявиха от Българската федерация по баскетбол.

Лагерът на момчетата до 16 години ще се проведе от 27 до 30 декември.

Селектираните състезатели:
Михаил Калинов (Доростол)
Мартин Попов (Черно море Тича)
Калоян Колев (ЦСКА)
Петър Симеонов (Балкан)
Никола Нанков (Ямбол)
Антоан Виденов (Доростол)
Боян Kьосев (ЦСКА)
Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол)
Георги Иванов (Ямбол)
Антонио Гелов (Рилски спортист)
Георги Георгиев (Ямбол)
Егор Манохин (Балкан)
Марк Шопов (Ямбол)
Стефан Касабов (Ямбол)
Стефан Михайлов (Черно море Тича)
Кристиян Каменски (Шумен)
Светослав Славов (Черно море Тича)

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