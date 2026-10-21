Лука Дончич с емоционално послание към феновете на Лейкърс: Започваме нашия поход към титлата

Голямата звезда на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич се обърна официално към привържениците на тима броени часове преди старта на новия сезон в НБА за "Езерняците". Словенският плеймейкър откупи цяла страница в авторитетното издание "Лос Анджелис Таймс", за да изрази мотивацията и целите си преди първия мач от кампанията срещу Голдън Стейт.

В своето открито писмо Дончич подчертава високите амбиции на отбора и отговорността, която носи обличането на легендарния екип:

Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

"Днес поставяме началото на нашия поход към титлата. Всеки баскетболист мечтае да вдигне този трофей, а да го постигнем заради вас – невероятните фенове – би означавало всичко.

Всеки от нас разбира какво символизира обличането на този златисто-лилав екип и продължаването на делото на онези, които са го носили преди нас. Това има огромно значение благодарение на страстта и предаността, демонстрирани от поколения привърженици към този тим.

Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

Виждам тази подкрепа навсякъде: шапки, знамена по автомобилите, клубни графити. В този град живеят хора от цял свят, говорещи на безброй различни езици и именно Лейкърс успява да обедини всички тях.

Имаме наистина специален отбор. Знаем какво очаквате от нас и ще направим всичко по силите си, за да оправдаем тези надежди.

Лука Дончич призна за тежка грешка, провалила шампионските амбиции на Лейкърс

Още от момента на пристигането ми в Лос Анджелис вие ме приехте с отворени обятия. Никога няма да забравя този жест. Затова ви давам обещание: ще се раздаваме до краен предел във всеки един мач, всяка божа вечер. Без никакви оправдания и без миг отстъпление.

Но сами няма как да се справим. Вие сте най-великите фенове на света и имаме огромна нужда от вашата енергия. Подкрепяйте ни във всеки двубой. Нека извървим този път заедно. Напред!", гласи посланието на Дончич.

A full page ad from Luka Dončić is in today’s LA Times https://t.co/7KbUydvYL1 — Dan Woike (@DanWoikeSports) October 21, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages