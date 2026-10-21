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Лука Дончич с емоционално послание към феновете на Лейкърс: Започваме нашия поход към титлата

  • 21 окт 2026 | 22:48
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Лука Дончич с емоционално послание към феновете на Лейкърс: Започваме нашия поход към титлата

Голямата звезда на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич се обърна официално към привържениците на тима броени часове преди старта на новия сезон в НБА за "Езерняците". Словенският плеймейкър откупи цяла страница в авторитетното издание "Лос Анджелис Таймс", за да изрази мотивацията и целите си преди първия мач от кампанията срещу Голдън Стейт.

В своето открито писмо Дончич подчертава високите амбиции на отбора и отговорността, която носи обличането на легендарния екип:

Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин
Дончич: Аз съм лидер по свой собствен начин

"Днес поставяме началото на нашия поход към титлата. Всеки баскетболист мечтае да вдигне този трофей, а да го постигнем заради вас – невероятните фенове – би означавало всичко.

Всеки от нас разбира какво символизира обличането на този златисто-лилав екип и продължаването на делото на онези, които са го носили преди нас. Това има огромно значение благодарение на страстта и предаността, демонстрирани от поколения привърженици към този тим.

Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост
Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

Виждам тази подкрепа навсякъде: шапки, знамена по автомобилите, клубни графити. В този град живеят хора от цял свят, говорещи на безброй различни езици и именно Лейкърс успява да обедини всички тях.

Имаме наистина специален отбор. Знаем какво очаквате от нас и ще направим всичко по силите си, за да оправдаем тези надежди.

Лука Дончич призна за тежка грешка, провалила шампионските амбиции на Лейкърс
Лука Дончич призна за тежка грешка, провалила шампионските амбиции на Лейкърс

Още от момента на пристигането ми в Лос Анджелис вие ме приехте с отворени обятия. Никога няма да забравя този жест. Затова ви давам обещание: ще се раздаваме до краен предел във всеки един мач, всяка божа вечер. Без никакви оправдания и без миг отстъпление.

Но сами няма как да се справим. Вие сте най-великите фенове на света и имаме огромна нужда от вашата енергия. Подкрепяйте ни във всеки двубой. Нека извървим този път заедно. Напред!", гласи посланието на Дончич.

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Снимки: Gettyimages

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