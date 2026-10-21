Треньорът на Портланд: Лилард почти не е загубил от скоростта си след травмата

Звездният плеймейкър Деймиън Лилард се подготвя за своето завръщане на паркета в НБА след пауза, продължаваща от 27 април 2025 година. Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Майка Нори увери, че баскетболистът е запазил бързината си и се намира в отлично състояние след възстановяването от получената травма.

„Той почти не е загубил скорост – не бих казал непременно експлозивност, но бързината му определено е налице. Винаги напомням, че травмата му беше в долната част на тялото, а не в горната. Той все още притежава феноменален мерник, така че играта му изобщо не зависи изцяло от скоростта. Най-важното е да му откриваме свободни пространства и добри възможности за стрелба“, сподели наставникът пред andscape.com.

Нори акцентира и върху новите тактически роли на гарда: „Разликата е, че сега Дейм ще действа далеч по-често без топка в сравнение с началото на кариерата си. Разбира се, ще продължим да го използваме в ситуации тип 'пик енд рол', но не е нужно топката да е непрекъснато в неговите ръце, за да стига до открити изстрели благодарение на отборните комбинации.“

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Снимки: Gettyimages