Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Итудис след обрата срещу Болоня: Не можем да играем лежерно, в Евролигата никой не те чака

  • 21 окт 2026 | 22:14
  • 343
  • 0

Старши треньорът на Апоел Димитрис Итудис анализира представянето на своя тим след победата над Виртус Болоня. Гръцкият специалист отчете сериозната разлика в поведението на играчите си през двете полувремена и подчерта, че отборът няма право на подценяване в турнир от ранга на Евролигата.

„Видяхме мач с две различни лица. През първото полувреме бяхме дошли просто да поиграем, без да се борим. Срещу нас имаше много атлетичен и борбен съперник, който диктуваше темпото и овладя 12 борби в нападение. Казах на момчетата, че е време да започнем да се борим, защото вече бяхме пропилели достатъчно време. През третата и четвъртата част отборът ни беше съвсем различен - стеснихме терена, борехме се за всяка топка и направихме серия от 42:17. Второто полувреме го спечелихме с над 20 точки разлика, което потвърждава думите ми“, заяви Итудис.

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"
Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

Наставникът обърна специално внимание на дълбочината в състава си и ролята на състезателите, които се включват от пейката в ключови моменти.

„Радвам се, че за пореден път показахме колко е важно да разполагаме с толкова много опции на пейката. Играч, който беше сред последните ни опции, даде онова допълнително, от което имахме нужда, и изигра важна роля в защита за обрата. Изключително ценно е, че целият отбор и момчетата, които не участваха, го подкрепяха и се радваха на приноса му за победата.“

Джейкъб Топин пред Sportal.bg: Борихме се здраво, взехме победата и само това има значение
Джейкъб Топин пред Sportal.bg: Борихме се здраво, взехме победата и само това има значение

Итудис отправи и ясно послание относно подхода, който Апоел трябва да има занапред в надпреварата:

„Нямаме право да играем така в Евролигата. В нея има много добри отбори, а ние сме още в началото. Очевидно е, че ако се борим, а не играем лежерно, сме на правилния път. Не бива тепърва да осъзнаваме, че ако не се влагаме максимално, може да загубим всеки мач. Благодаря и на феновете, които пропътуваха разстоянието от Израел, за да ни подкрепят - имаме голяма нужда от тази енергия", каза гръцкият специалист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

Мощно второ полувреме изстреля Апоел към победа срещу корав съперник в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 21:07
  • 3972
  • 5
Ники Кънчев пред Sportal.bg: Присъствието на Евролигата в България е добър знак

Ники Кънчев пред Sportal.bg: Присъствието на Евролигата в България е добър знак

  • 21 окт 2026 | 21:06
  • 720
  • 1
Звезда на Апоел пристигна в "Арена София" с фланелка на Меси

Звезда на Апоел пристигна в "Арена София" с фланелка на Меси

  • 21 окт 2026 | 18:49
  • 495
  • 1
Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

Джа Морант ще започне новия сезон от пейката в Портланд

  • 21 окт 2026 | 18:11
  • 654
  • 1
ЛеБрон Джеймс и фен на Никс "се захапаха" в дебюта на суперзвездата за Фили

ЛеБрон Джеймс и фен на Никс "се захапаха" в дебюта на суперзвездата за Фили

  • 21 окт 2026 | 17:02
  • 1215
  • 0
Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

Огромен скандал разтърси гръцкия баскетбол: Арестуваха президента на местната федерация

  • 21 окт 2026 | 16:26
  • 6712
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 293703
  • 85
На полувремето: Байерн 1:1 Арсенал, равностойна първа част

На полувремето: Байерн 1:1 Арсенал, равностойна първа част

  • 21 окт 2026 | 22:47
  • 4248
  • 10
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 10122
  • 11
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 12492
  • 30
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 21206
  • 51
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 19591
  • 69