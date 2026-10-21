Итудис след обрата срещу Болоня: Не можем да играем лежерно, в Евролигата никой не те чака

Старши треньорът на Апоел Димитрис Итудис анализира представянето на своя тим след победата над Виртус Болоня. Гръцкият специалист отчете сериозната разлика в поведението на играчите си през двете полувремена и подчерта, че отборът няма право на подценяване в турнир от ранга на Евролигата.

„Видяхме мач с две различни лица. През първото полувреме бяхме дошли просто да поиграем, без да се борим. Срещу нас имаше много атлетичен и борбен съперник, който диктуваше темпото и овладя 12 борби в нападение. Казах на момчетата, че е време да започнем да се борим, защото вече бяхме пропилели достатъчно време. През третата и четвъртата част отборът ни беше съвсем различен - стеснихме терена, борехме се за всяка топка и направихме серия от 42:17. Второто полувреме го спечелихме с над 20 точки разлика, което потвърждава думите ми“, заяви Итудис.

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Наставникът обърна специално внимание на дълбочината в състава си и ролята на състезателите, които се включват от пейката в ключови моменти.

„Радвам се, че за пореден път показахме колко е важно да разполагаме с толкова много опции на пейката. Играч, който беше сред последните ни опции, даде онова допълнително, от което имахме нужда, и изигра важна роля в защита за обрата. Изключително ценно е, че целият отбор и момчетата, които не участваха, го подкрепяха и се радваха на приноса му за победата.“

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Итудис отправи и ясно послание относно подхода, който Апоел трябва да има занапред в надпреварата:

„Нямаме право да играем така в Евролигата. В нея има много добри отбори, а ние сме още в началото. Очевидно е, че ако се борим, а не играем лежерно, сме на правилния път. Не бива тепърва да осъзнаваме, че ако не се влагаме максимално, може да загубим всеки мач. Благодаря и на феновете, които пропътуваха разстоянието от Израел, за да ни подкрепят - имаме голяма нужда от тази енергия", каза гръцкият специалист.

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